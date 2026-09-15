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Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451

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Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 1
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 2
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 3
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 4
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 5
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 6
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 7
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 8
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 9
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 10
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 1
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 2
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 3
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 4
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 5
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 6
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 7
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 8
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 9
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 10
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691667
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451
2 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
34 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
3
Комплектация
машинка, смазочное масло, расческа, щеточка, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
10
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Япония
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х7
Вес, г.
600

Описание товара Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451

Триммер PANASONIC ER-GB37-K451 в черном корпусе подходит для стрижки бороды и усов. Устройство также используется для удаления волос с тела. Максимальное время автономной работы триммера PANASONIC ER-GB37-K451 составляет 34 мин.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
34 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
3
Комплектация
машинка, смазочное масло, расческа, щеточка, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
10
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Развернуть
Страна производства
Япония
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер PANASONIC ER-GB37-K451 в черном корпусе подходит для стрижки бороды и усов. Устройство также используется для удаления волос с тела. Максимальное время автономной работы триммера PANASONIC ER-GB37-K451 составляет 34 мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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