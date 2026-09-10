Машинка для стрижки Vitek VT-2513
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 381176
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х8
Вес, г.
300
Описание товара Машинка для стрижки Vitek VT-2513
Машинка для стрижки Vitek 2513(BK) представлена в эргономичном, удобном для удержания корпусе. С ее помощью вы сможете сделать аккуратную мужскую прическу в домашних условиях. Устройство с вибрационным двигателем на 3 Вт дополнено специальным регулятором для выбора одного из 13-ти положений длины стрижки в пределах 1-13 мм. Прибор Vitek 2513(BK) действует от батареек-мизинчиков, приобретаемых отдельно. Поставка осуществляется вместе с регулируемой насадкой, маслом и щеточкой для чистки. Режущее лезвие производится из простой в уходе нержавеющей стали.
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Машинка для стрижки Vitek 2513(BK) представлена в эргономичном, удобном для удержания корпусе. С ее помощью вы сможете сделать аккуратную мужскую прическу в домашних условиях. Устройство с вибрационным двигателем на 3 Вт дополнено специальным регулятором для выбора одного из 13-ти положений длины стрижки в пределах 1-13 мм. Прибор Vitek 2513(BK) действует от батареек-мизинчиков, приобретаемых отдельно. Поставка осуществляется вместе с регулируемой насадкой, маслом и щеточкой для чистки. Режущее лезвие производится из простой в уходе нержавеющей стали.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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