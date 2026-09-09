Триммер Panasonic ER217S520
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Характеристики
Описание товара Триммер Panasonic ER217S520
Если вы подыскиваете триммер, предлагаем обратить внимание на триммер для бороды и усов Panasonic ER217. Производимый под известным брендом, триммер Panasonic ER217 сочетает в себе функциональность, простоту использования, надежность, удобство и практичность. Мощный двигатель, выполняющий 5800 оборотов в минуту, обеспечивает достойную скорость стрижки (28000 волос в секунду). В наборе одна насадка для стрижки, но этого достаточно, потому что длина стрижки регулируется удобным переключателем с выбором из 14 уровней. Кроме того, в комплект входит насадка для филировки – удобный способ проработать детали. Компактные размеры, эргономичная ручка, возможность влажной стрижки и тихая работа дополняют ряд достоинств, которыми наделена модель Panasonic ER217.
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