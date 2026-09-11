Машинка для стрижки волос Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro черный/хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515630
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
да
Время автономной работы
180 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
5
Количество элементов питания
1
Комплектация
сетевой адаптер, прибор, щеточка для чистки, подставка для зарядки, масло для смазки режущего комплекта, сменные насадки для разной длины стрижки
Максимальная длина стрижки
16
Материал лезвий
титан, керамика
Минимальная длина стрижки
0.8 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
да
Питание
от сети/аккумулятора
Подставка для зарядки
да
Прорезиненные вставки
да
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Скорость мотора
6400
Способ регулировки длины
регулятором и сменой насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х8
Вес, г.
690
Описание товара Машинка для стрижки волос Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro черный/хром
Титаново-керамические лезвия. До 180 мин работы от аккумулятора. Скорость мотора: 6400 оборотов в минуту. Промывка под водой. 2,5 часа для полного заряда. Переключатель Вкл. / Выкл. Дисплей для определения уровня заряда. Регулировка длины подвижным роликом: 0,8-2 мм. Регулировка длины 5 насадок-гребней: 3,6,9,12,16 мм. Подставка для хранения и подзарядки.
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Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
да
Время автономной работы
180 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
5
Количество элементов питания
1
Комплектация
сетевой адаптер, прибор, щеточка для чистки, подставка для зарядки, масло для смазки режущего комплекта, сменные насадки для разной длины стрижки
Максимальная длина стрижки
16
Материал лезвий
титан, керамика
Минимальная длина стрижки
0.8 мм
Развернуть
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
да
Питание
от сети/аккумулятора
Подставка для зарядки
да
Прорезиненные вставки
да
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Скорость мотора
6400
Способ регулировки длины
регулятором и сменой насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Титаново-керамические лезвия. До 180 мин работы от аккумулятора. Скорость мотора: 6400 оборотов в минуту. Промывка под водой. 2,5 часа для полного заряда. Переключатель Вкл. / Выкл. Дисплей для определения уровня заряда. Регулировка длины подвижным роликом: 0,8-2 мм. Регулировка длины 5 насадок-гребней: 3,6,9,12,16 мм. Подставка для хранения и подзарядки.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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