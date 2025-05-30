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Машинка для стрижки Philips QC5115/15 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Philips QC5115/15

2 Отзывы
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Машинка для стрижки Philips QC5115/15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 40483
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Влажная очистка
нет
Время автономной работы
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
1
Комплектация
документация, сетевой адаптер, щетка
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
с помощью регулятора
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х7
Вес, г.
400

Описание товара Машинка для стрижки Philips QC5115/15

машинка универсальная, питание от сети, ширина ножа 41 мм, самозатачивающиеся лезвия

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips QC5115/15

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
машинка лёгкая, удобная, в работе ещё не пробовали, а так супер
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
взял на замену старой, у нее обломилось крепление ножей. Мощности хватает если неспеша стричь, а так моторчик слабоват.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Влажная очистка
нет
Время автономной работы
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
1
Комплектация
документация, сетевой адаптер, щетка
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
с помощью регулятора
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Страна производства
Китай
Развернуть
Стрижка бороды
нет
Страна производитель
Китай
Описание
машинка универсальная, питание от сети, ширина ножа 41 мм, самозатачивающиеся лезвия
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
машинка лёгкая, удобная, в работе ещё не пробовали, а так супер
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
взял на замену старой, у нее обломилось крепление ножей. Мощности хватает если неспеша стричь, а так моторчик слабоват.


Машинка для стрижки Philips QC5115/15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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