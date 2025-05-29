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Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000

14 Отзывы
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Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 1
Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 2
Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 3
Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 4
Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 5
Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 6
Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 7
Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 1
  • Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 2
  • Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 3
  • Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 4
  • Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 5
  • Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 6
  • Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 7
  • Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194405
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
машинка для стрижки волос
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
да
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
1
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, насадка-гребень, сетевой адаптер, щетка для чистки, документация
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
с помощью регулятора
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
поворотом регулятора
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х7
Вес, г.
400

Описание товара Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000

Машинка для стрижки волос. 13 установок длины. Сетевой шнур длиной 1,8 м. Эргономичная ручка.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая машинка, стрижёт на отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
галина П.

Достоинства:


Комментарий:
супер.эргономичная,точно стрижет,без пропусков.у меня есть с чем сравнить,я очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Стрежни вроде не плохо. На насадках длинные концы( расческа), не много не удобно.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
В описании продавца написано, что изготовлено в Нидерландах, а в паспорте написано, что в Индонезии, мелочь, но не приятно.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Варвара Л.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все работает ,но пока не стриглесь
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохая машинка. Работает в том числе и будучи на зарядке. Не хватает чехла отдельного, поэтому чисто для "домашнего" использования пойдёт. На мой взгляд зубцы редкие и большие, после панасоника это непривычно, и вызвало попадание цепочки между зубов. Но машинка сама отключилась, все ок.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
машинка понравилась. Хорошо стрижёт.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену примерно такой же модели это же фирмы. Заряд держит хорошо, бреет нормально, но вот есть мелкая вибрация - чуть "сушит" руку. На старой такого не было.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
брал на замену Dukatti это явно лучше
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная машинка! За эту стоимость вообще просто супер! Отлично держит заряд.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Насадки не очень удобно применять - а так скрежет хорошо - заряд держит (пока новая ?)
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная машинка! удобная, стрижёт отлично. Работает от аккумулятора и от шнура.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Клаасная машинка, сам себя постриг, теперь хожу в кепке



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
машинка для стрижки волос
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
да
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
1
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, насадка-гребень, сетевой адаптер, щетка для чистки, документация
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
нет
Развернуть
Настройка длины стрижки
с помощью регулятора
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
поворотом регулятора
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки волос. 13 установок длины. Сетевой шнур длиной 1,8 м. Эргономичная ручка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая машинка, стрижёт на отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
галина П.

Достоинства:


Комментарий:
супер.эргономичная,точно стрижет,без пропусков.у меня есть с чем сравнить,я очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Стрежни вроде не плохо. На насадках длинные концы( расческа), не много не удобно.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
В описании продавца написано, что изготовлено в Нидерландах, а в паспорте написано, что в Индонезии, мелочь, но не приятно.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Варвара Л.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все работает ,но пока не стриглесь
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохая машинка. Работает в том числе и будучи на зарядке. Не хватает чехла отдельного, поэтому чисто для "домашнего" использования пойдёт. На мой взгляд зубцы редкие и большие, после панасоника это непривычно, и вызвало попадание цепочки между зубов. Но машинка сама отключилась, все ок.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
машинка понравилась. Хорошо стрижёт.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену примерно такой же модели это же фирмы. Заряд держит хорошо, бреет нормально, но вот есть мелкая вибрация - чуть "сушит" руку. На старой такого не было.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
брал на замену Dukatti это явно лучше
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная машинка! За эту стоимость вообще просто супер! Отлично держит заряд.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Насадки не очень удобно применять - а так скрежет хорошо - заряд держит (пока новая ?)
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная машинка! удобная, стрижёт отлично. Работает от аккумулятора и от шнура.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Клаасная машинка, сам себя постриг, теперь хожу в кепке


Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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