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Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000

24 Отзывы
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Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото 1
Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото 2
Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото 3
Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото 4
Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
  • Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото 1
  • Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото 2
  • Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото 3
  • Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото 4
  • Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 315277
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Влажная очистка
да
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
2
Комплектация
щетка, 1 регулируемая насадка, 1 регулируемый гребень для бороды (1-23 мм), сетевой адаптер, документация
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0,5 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
смена насадок и регулировка
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Роторный двигатель
да
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
смена насадок и регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х7
Вес, г.
400

Описание товара Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000

Машинка для стрижки Philips HC3510/15 пригодится каждому мужчине, который уделяет своей прическе, а также состоянию бороды и усов, определенное количество времени ежедневно. Модель имеет классическую черную расцветку корпуса, которая придется по вкусу любому представителю сильной половины человечества. Устройство оборудовано роторным мотором. Пользователю доступно 13 установок длины, 12 из которых регулируются в диапазоне от 1 до 23 мм с шагом 2 мм при помощи насадок. Если вы не будете использовать насадки, вы получите стрижку с длиной волоса 0.5 мм. Машинка для стрижки Philips HC3510/15 оборудована самозатачивающимися ножами с шириной 41 мм, выполненными из нержавеющей стали. Для работы прибора его необходимо подключить к электросети при помощи адаптера питания, присутствующего в комплекте поставки. Длина сетевого шнура устройства равняется 1.8 м, поэтому в процессе стрижки ничто не будет сковывать ваши движения. Для легкой очистки от волос головка имеет съемную конструкцию. Лезвия не требуют смазки.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
машинка супер, немножко-немножко громковато, но ничего страшного .
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Лана

Достоинства:


Комментарий:
Все целое, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
стригет нормально,пользуюсь уже полгода
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
машинка хорошая рекомендую, от старой машины этой же фирмы нож, насадка и блок питания подходят. Старая машинка отработала более 6 лет посмотрим сколько отработает данная модель.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Расим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар советую всем
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Удобно держать, хорошая градация длины волос, острые лезвия.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Беру вторую. Первая отработала много лет и замолчала.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка понравилась. Хорошо стрижет. Спасибо продавцу! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество понравилось. Очень быстрая доставка. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка классная. Филипок стрижет отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Ник

Достоинства:


Комментарий:
стрижет нормально. а что ещё надо. канеш качество по сравнению двенадцатилетним ыилипсом,который приказал долго жить , не сравнится но всё же норм.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже 3ю машинку за 18 лет своей жизни, могу сказать,что Филипс в этом плане супер триммеры! Просто не убиваемые
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Раста А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Ещё не использовал. На вид и по материалу все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё хорошо. Надеюсь Филипс не подведёт. Предыдущий Филипс отработал, даже трудно вспомнить сколько.
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная машинка,уже испробовали.Пришла быстро,упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Руслан Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо стрижет,почти под ноль
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Острый нож, машинку приятно и удобно держать в руке
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая машинка, стрижёт великолепно, под ноль кожу не дерёт, провод длинный. И что ещё важно очень хороший хват, прекрасно лежит в руке.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Не стрижка, а удовольствие! Ребёнка 3 года постриг без проблем, хотя более дорогим филипсом этого сделать не мог, загибает тонкий волос и стрижка получалась клочками
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
С виду всё нормально. Работает исправно. На сколько её хватит- время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
С первого взгляда товар отличный.Как поведет себя при стрижки,пока не пробывал
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкая, хорошо стрижет, нет сильной вибрирует, даже лучше, что от сети, аккумулятор менять не надо
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2024
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка классная, мощная, отлично стрижёт)
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2024
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая машинка, стрижёт плавно, прекрасно. Нам понравилось всё.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Влажная очистка
да
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
2
Комплектация
щетка, 1 регулируемая насадка, 1 регулируемый гребень для бороды (1-23 мм), сетевой адаптер, документация
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0,5 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
смена насадок и регулировка
Питание
от сети
Развернуть
Подставка для зарядки
нет
Роторный двигатель
да
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
смена насадок и регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Philips HC3510/15 пригодится каждому мужчине, который уделяет своей прическе, а также состоянию бороды и усов, определенное количество времени ежедневно. Модель имеет классическую черную расцветку корпуса, которая придется по вкусу любому представителю сильной половины человечества. Устройство оборудовано роторным мотором. Пользователю доступно 13 установок длины, 12 из которых регулируются в диапазоне от 1 до 23 мм с шагом 2 мм при помощи насадок. Если вы не будете использовать насадки, вы получите стрижку с длиной волоса 0.5 мм. Машинка для стрижки Philips HC3510/15 оборудована самозатачивающимися ножами с шириной 41 мм, выполненными из нержавеющей стали. Для работы прибора его необходимо подключить к электросети при помощи адаптера питания, присутствующего в комплекте поставки. Длина сетевого шнура устройства равняется 1.8 м, поэтому в процессе стрижки ничто не будет сковывать ваши движения. Для легкой очистки от волос головка имеет съемную конструкцию. Лезвия не требуют смазки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
машинка супер, немножко-немножко громковато, но ничего страшного .
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Лана

Достоинства:


Комментарий:
Все целое, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
стригет нормально,пользуюсь уже полгода
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
машинка хорошая рекомендую, от старой машины этой же фирмы нож, насадка и блок питания подходят. Старая машинка отработала более 6 лет посмотрим сколько отработает данная модель.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Расим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар советую всем
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Удобно держать, хорошая градация длины волос, острые лезвия.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Беру вторую. Первая отработала много лет и замолчала.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка понравилась. Хорошо стрижет. Спасибо продавцу! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество понравилось. Очень быстрая доставка. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка классная. Филипок стрижет отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Ник

Достоинства:


Комментарий:
стрижет нормально. а что ещё надо. канеш качество по сравнению двенадцатилетним ыилипсом,который приказал долго жить , не сравнится но всё же норм.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже 3ю машинку за 18 лет своей жизни, могу сказать,что Филипс в этом плане супер триммеры! Просто не убиваемые
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Раста А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Ещё не использовал. На вид и по материалу все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё хорошо. Надеюсь Филипс не подведёт. Предыдущий Филипс отработал, даже трудно вспомнить сколько.
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная машинка,уже испробовали.Пришла быстро,упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Руслан Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо стрижет,почти под ноль
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Острый нож, машинку приятно и удобно держать в руке
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая машинка, стрижёт великолепно, под ноль кожу не дерёт, провод длинный. И что ещё важно очень хороший хват, прекрасно лежит в руке.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Не стрижка, а удовольствие! Ребёнка 3 года постриг без проблем, хотя более дорогим филипсом этого сделать не мог, загибает тонкий волос и стрижка получалась клочками
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
С виду всё нормально. Работает исправно. На сколько её хватит- время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
С первого взгляда товар отличный.Как поведет себя при стрижки,пока не пробывал
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкая, хорошо стрижет, нет сильной вибрирует, даже лучше, что от сети, аккумулятор менять не надо
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2024
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка классная, мощная, отлично стрижёт)
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2024
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая машинка, стрижёт плавно, прекрасно. Нам понравилось всё.


Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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