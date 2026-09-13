Машинка для стрижки Maxwell MW-2114 графит
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703634
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
45 мин.
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
1
Комплектация
машинка, зарядное устройство, масло, ножницы, подставка для зарядки, расческа, регулируемая насадка-гребень (1-13 мм), щетка для чистки лезвий, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
15
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
1 мм
Насадка для филировки
нет
Подставка для зарядки
да
Прорезиненные вставки
да
Способ регулировки длины
смена насадок
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х6
Вес, г.
425
Описание товара Машинка для стрижки Maxwell MW-2114 графит
Машинка для стрижки Maxwell MW 2114 GR – это безупречное качество стрижки. Продуманная эргономика устройства обеспечит вам удобство использования прибора в течение длительного времени. Так машинка может работать как от сети, так и автономно, что позволит вам не быть ограниченными проводами. С возможность регулировки длины стрижки вы можете выбрать оптимальную для вас длину из семи возможных. При этом минимальная длина – 1 мм, максимальная – 15 мм. Материалом лезвий стала нержавеющая сталь, обеспечивающая легкий и тщательный срез.
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Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
45 мин.
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
1
Комплектация
машинка, зарядное устройство, масло, ножницы, подставка для зарядки, расческа, регулируемая насадка-гребень (1-13 мм), щетка для чистки лезвий, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
15
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
1 мм
Насадка для филировки
нет
Подставка для зарядки
да
Прорезиненные вставки
да
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Способ регулировки длины
смена насадок
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Машинка для стрижки Maxwell MW 2114 GR – это безупречное качество стрижки. Продуманная эргономика устройства обеспечит вам удобство использования прибора в течение длительного времени. Так машинка может работать как от сети, так и автономно, что позволит вам не быть ограниченными проводами. С возможность регулировки длины стрижки вы можете выбрать оптимальную для вас длину из семи возможных. При этом минимальная длина – 1 мм, максимальная – 15 мм. Материалом лезвий стала нержавеющая сталь, обеспечивающая легкий и тщательный срез.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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