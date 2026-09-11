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Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая

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Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая - фото 1
Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая - фото 2
Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая - фото 1
  • Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая - фото 2
  • Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515725
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Характеристики

Бренд
Halsa
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая

Детская машинка для стрижки волос позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Специальный режущий блок закругленных лезвий с укороченными керамическими ножами легко и бережно захватывает и подстригает мягкие детские волосы, не оставляя царапин на коже. Благодаря невероятно низкому уровню шума во время работы (менее 70 дБ (A)) – стрижка не доставит беспокойства ребенку. При необходимости изделие можно с легкостью использовать во время сна ребенка. Корпус машинки водонепроницаем. После использования ее можно легко и безопасно мыть в воде. Благодаря специальным узким ножам можно с легкостью подстригать волосы на маленькой детской голове даже в труднодоступных местах вокруг ушей.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Halsa
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Детская машинка для стрижки волос позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Специальный режущий блок закругленных лезвий с укороченными керамическими ножами легко и бережно захватывает и подстригает мягкие детские волосы, не оставляя царапин на коже. Благодаря невероятно низкому уровню шума во время работы (менее 70 дБ (A)) – стрижка не доставит беспокойства ребенку. При необходимости изделие можно с легкостью использовать во время сна ребенка. Корпус машинки водонепроницаем. После использования ее можно легко и безопасно мыть в воде. Благодаря специальным узким ножам можно с легкостью подстригать волосы на маленькой детской голове даже в труднодоступных местах вокруг ушей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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