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Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515725
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Описание товара Машинка для стрижки волос HALSA HLS-967 детская белая
Детская машинка для стрижки волос позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Специальный режущий блок закругленных лезвий с укороченными керамическими ножами легко и бережно захватывает и подстригает мягкие детские волосы, не оставляя царапин на коже. Благодаря невероятно низкому уровню шума во время работы (менее 70 дБ (A)) – стрижка не доставит беспокойства ребенку. При необходимости изделие можно с легкостью использовать во время сна ребенка. Корпус машинки водонепроницаем. После использования ее можно легко и безопасно мыть в воде. Благодаря специальным узким ножам можно с легкостью подстригать волосы на маленькой детской голове даже в труднодоступных местах вокруг ушей.
Детская машинка для стрижки волос позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Специальный режущий блок закругленных лезвий с укороченными керамическими ножами легко и бережно захватывает и подстригает мягкие детские волосы, не оставляя царапин на коже. Благодаря невероятно низкому уровню шума во время работы (менее 70 дБ (A)) – стрижка не доставит беспокойства ребенку. При необходимости изделие можно с легкостью использовать во время сна ребенка. Корпус машинки водонепроницаем. После использования ее можно легко и безопасно мыть в воде. Благодаря специальным узким ножам можно с легкостью подстригать волосы на маленькой детской голове даже в труднодоступных местах вокруг ушей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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