Машинка для стрижки Panasonic ER-GB40-A520

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Машинки для стрижки волос
|Вес, кг
|0.15
|Комплектация
|насадки
|Стрижка бороды
|есть
|Самозатачивающиеся лезвия
|нет
|Роторный двигатель
|нет
|Настройка длины стрижки
|есть
|Насадка для филировки
|нет
|Комплектация
|зарядная база
|Комплектация
|машинка
|Влажная очистка
|есть
|Комплектация
|упаковка
|Комплектация
|документация
|Комплектация
|сетевой адаптер
|Количество насадок
|1
|Индикатор зарядки
|нет
|Время автономной работы
|50 мин.
|Тип
|для бороды и усов
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