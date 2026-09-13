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Пылесос Rondell RDE-2060 2400Вт черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Rondell RDE-2060 2400Вт черный/серый

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Пылесос Rondell RDE-2060 2400Вт черный/серый - фото 1
Пылесос Rondell RDE-2060 2400Вт черный/серый - фото 2
Пылесос Rondell RDE-2060 2400Вт черный/серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
88
Мощность всасывания, Вт
500
  • Пылесос Rondell RDE-2060 2400Вт черный/серый - фото 1
  • Пылесос Rondell RDE-2060 2400Вт черный/серый - фото 2
  • Пылесос Rondell RDE-2060 2400Вт черный/серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704141
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
LED-дисплей
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
электронная
Уровень шума, дБ
88
Потребляемая мощность, Вт
2400
Мощность всасывания, Вт
500
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х29
Вес, кг.
7.01

Описание товара Пылесос Rondell RDE-2060 2400Вт черный/серый

Бытовой пылесос обеспечивает легкую уборку жилого помещения, отличается долговечностью эффективностью работы.

Отзывы о товаре Пылесос Rondell RDE-2060 2400Вт черный/серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
LED-дисплей
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
электронная
Уровень шума, дБ
88
Потребляемая мощность, Вт
2400
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
500
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовой пылесос обеспечивает легкую уборку жилого помещения, отличается долговечностью эффективностью работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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