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Пылесос Bosch BGBS2LB1 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Bosch BGBS2LB1 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600 Вт

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Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 1
Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 2
Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 3
Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 4
Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 5
Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 1
  • Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 2
  • Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 3
  • Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 4
  • Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 5
  • Пылесос Bosch BGBS2LB1 с контейнером для сбора пыли - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666851
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х31
Вес, кг.
8.2

Описание товара Пылесос Bosch BGBS2LB1 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600 Вт

Пылесос Bosch BGBS2LB1 ? надежный аппарат для сухой уборки мощностью 600 Вт. В качестве пылесборника он использует мешок. Устройство гарантирует постоянную мощность всасывания для достижения эффективного результата уборки. Для легкого перемещения по любым покрытиям на корпусе установлены колесики.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGBS2LB1 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600 Вт




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Bosch BGBS2LB1 ? надежный аппарат для сухой уборки мощностью 600 Вт. В качестве пылесборника он использует мешок. Устройство гарантирует постоянную мощность всасывания для достижения эффективного результата уборки. Для легкого перемещения по любым покрытиям на корпусе установлены колесики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Bosch BGBS2LB1 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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