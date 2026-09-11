Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для уборки пыли, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3
Уровень шума, дБ
82
Мощность всасывания, Вт
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583627
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для уборки пыли, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
fвтосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х32х29
Вес, кг.
7.6
Описание товара Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный
Пылесос LG VC5320NNTR для сухой уборки представлен в лаконичном красном корпусе с большими колесами. Моющийся контейнер на 1.3 л не требует установки сменных пылесборников. HEPA-фильтр и система фильтрации «Эллипс Циклон» задерживают до 99% загрязнений, не позволяя им возвращаться в воздух. Благодаря телескопической трубе и кабелю 5.3 м модель LG VC5320NNTR обладает радиусом действия 8.3 м. Мощность 380 Вт гарантирует эффективный сбор пыли и мусора с гладкого пола и ковровых покрытий. Система защиты отключает пылесос при перегреве двигателя.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для уборки пыли, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
fвтосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Китай
Пылесос LG VC5320NNTR для сухой уборки представлен в лаконичном красном корпусе с большими колесами. Моющийся контейнер на 1.3 л не требует установки сменных пылесборников. HEPA-фильтр и система фильтрации «Эллипс Циклон» задерживают до 99% загрязнений, не позволяя им возвращаться в воздух. Благодаря телескопической трубе и кабелю 5.3 м модель LG VC5320NNTR обладает радиусом действия 8.3 м. Мощность 380 Вт гарантирует эффективный сбор пыли и мусора с гладкого пола и ковровых покрытий. Система защиты отключает пылесос при перегреве двигателя.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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