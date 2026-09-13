Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704036
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
30
Голосовой помощник
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
отложенный старт, выбор времени приготовления
Комплектация
мультиварка, корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская ложка, половник, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х30
Вес, кг.
3.25
Описание товара Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный
С мультиваркой Hyundai HYMC-2401 готовка даже для большой семьи превращается в простой и приятный процесс, наполненный творчеством. Прибор работает на мощности 900 Ватт, при необходимости он может быстро набрать нужную температуру и поддерживать её столько, сколько потребуется. В мультиварке Hyundai HYMC-2401 даже можно разогревать пищу и оставлять тёплой на время. Это отличная альтернатива микроволновой печи. К тому же, прибор поддерживает отложенный старт до 24 часов, что позволит подавать блюда на стол свежими и готовить их в автоматическом режиме в любое удобное время.
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Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
30
Голосовой помощник
нет
Ручки на чаше
нет
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Функции и особенности
отложенный старт, выбор времени приготовления
Комплектация
мультиварка, корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская ложка, половник, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
С мультиваркой Hyundai HYMC-2401 готовка даже для большой семьи превращается в простой и приятный процесс, наполненный творчеством. Прибор работает на мощности 900 Ватт, при необходимости он может быстро набрать нужную температуру и поддерживать её столько, сколько потребуется. В мультиварке Hyundai HYMC-2401 даже можно разогревать пищу и оставлять тёплой на время. Это отличная альтернатива микроволновой печи. К тому же, прибор поддерживает отложенный старт до 24 часов, что позволит подавать блюда на стол свежими и готовить их в автоматическом режиме в любое удобное время.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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