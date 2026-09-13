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Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный

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Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 1
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 2
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 3
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 4
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 5
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 6
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 7
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 8
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 9
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 10
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 11
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 12
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 13
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 14
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 15
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 16
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 17
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 18
Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
30
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 1
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 2
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 3
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 4
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 5
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 6
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 7
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 8
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 9
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 10
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 11
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 12
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 13
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 14
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 15
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 16
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 17
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 18
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704036
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
30
Голосовой помощник
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
отложенный старт, выбор времени приготовления
Комплектация
мультиварка, корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская ложка, половник, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х30
Вес, кг.
3.25

Описание товара Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный

С мультиваркой Hyundai HYMC-2401 готовка даже для большой семьи превращается в простой и приятный процесс, наполненный творчеством. Прибор работает на мощности 900 Ватт, при необходимости он может быстро набрать нужную температуру и поддерживать её столько, сколько потребуется. В мультиварке Hyundai HYMC-2401 даже можно разогревать пищу и оставлять тёплой на время. Это отличная альтернатива микроволновой печи. К тому же, прибор поддерживает отложенный старт до 24 часов, что позволит подавать блюда на стол свежими и готовить их в автоматическом режиме в любое удобное время.

Отзывы о товаре Мультиварка Hyundai HYMC-2401 5л 900Вт серебристый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
30
Голосовой помощник
нет
Ручки на чаше
нет
Развернуть
Функции и особенности
отложенный старт, выбор времени приготовления
Комплектация
мультиварка, корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская ложка, половник, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
С мультиваркой Hyundai HYMC-2401 готовка даже для большой семьи превращается в простой и приятный процесс, наполненный творчеством. Прибор работает на мощности 900 Ватт, при необходимости он может быстро набрать нужную температуру и поддерживать её столько, сколько потребуется. В мультиварке Hyundai HYMC-2401 даже можно разогревать пищу и оставлять тёплой на время. Это отличная альтернатива микроволновой печи. К тому же, прибор поддерживает отложенный старт до 24 часов, что позволит подавать блюда на стол свежими и готовить их в автоматическом режиме в любое удобное время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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