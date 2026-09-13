Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый
Hyundai H-HS02127 – это эргономичный и компактный ручной отпариватель, бережно придающий одежде опрятный вид. Пар – одно из самых оптимальных средств для ухода за вещами. Он одинаково эффективно и качественно разглаживает любые ткани, не оставляя после себя складок. Мощность данной модели составляет 1650 Вт, а максимальная производительность подачи пара – 30 г/мин. Этого достаточно даже для плотных и требовательных материалов. Вода нагревается до максимальной температуры 150 градусов и начинает испаряться за 25 секунд. Ёмкость для неё вмещает 300 мл жидкости, следить за её расходом помогает специальный индикатор. Подошва отпаривателя изготовлена из нержавеющей стали, обладающей антипригарными свойствами. Кнопка для пуска пара работает в двух режимах – постоянно и по нажатию. Световой индикатор Hyundai H-HS02127 сообщает о том, активирован ли девайс.
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