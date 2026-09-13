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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый

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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 2
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 3
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 4
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 5
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 6
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 7
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 8
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 9
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 10
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 11
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 12
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 13
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 14
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 15
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 16
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 17
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 18
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 19
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 20
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 21
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 22
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 2
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 3
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 4
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 5
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 6
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 7
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 8
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 9
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 10
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 11
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 12
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 13
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 14
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 15
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 16
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 17
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 18
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 19
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 20
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 21
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 22
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703893
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.23

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый

Hyundai H-HS02127 – это эргономичный и компактный ручной отпариватель, бережно придающий одежде опрятный вид. Пар – одно из самых оптимальных средств для ухода за вещами. Он одинаково эффективно и качественно разглаживает любые ткани, не оставляя после себя складок. Мощность данной модели составляет 1650 Вт, а максимальная производительность подачи пара – 30 г/мин. Этого достаточно даже для плотных и требовательных материалов. Вода нагревается до максимальной температуры 150 градусов и начинает испаряться за 25 секунд. Ёмкость для неё вмещает 300 мл жидкости, следить за её расходом помогает специальный индикатор. Подошва отпаривателя изготовлена из нержавеющей стали, обладающей антипригарными свойствами. Кнопка для пуска пара работает в двух режимах – постоянно и по нажатию. Световой индикатор Hyundai H-HS02127 сообщает о том, активирован ли девайс.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS02127 1650Вт черный/розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-HS02127 – это эргономичный и компактный ручной отпариватель, бережно придающий одежде опрятный вид. Пар – одно из самых оптимальных средств для ухода за вещами. Он одинаково эффективно и качественно разглаживает любые ткани, не оставляя после себя складок. Мощность данной модели составляет 1650 Вт, а максимальная производительность подачи пара – 30 г/мин. Этого достаточно даже для плотных и требовательных материалов. Вода нагревается до максимальной температуры 150 градусов и начинает испаряться за 25 секунд. Ёмкость для неё вмещает 300 мл жидкости, следить за её расходом помогает специальный индикатор. Подошва отпаривателя изготовлена из нержавеющей стали, обладающей антипригарными свойствами. Кнопка для пуска пара работает в двух режимах – постоянно и по нажатию. Световой индикатор Hyundai H-HS02127 сообщает о том, активирован ли девайс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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