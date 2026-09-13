Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный
Пылесос с технологией мультициклон Hyundai HYV-C2950 – это отличное средство для сухой уборки, которое по достоинству оценят все, кто любит порядок и опрятный внешний вид дома. Девайс выполнен в стильном полупрозрачном дизайне с минимальным количеством цветовых акцентов. Корпус данной модели сделан из лёгкого и прочного пластика. Небольшой вес и наличие удобной рукоятки у прибора значительно упрощают его переноску, а эргономичному передвижению по ровным поверхностям способствует пара крупных колес. Мощность Hyundai HYV-C2950 составляет 2400 Вт, однако 380 из них предназначены непосредственно для всасывания. Благодаря такому сочетанию характеристик устройство обладает скромными требованиями к энергопотреблению, но при этом с легкостью удаляет любой мусор и пыль. Дополнительно помогает избавить воздух от примесей фильтр тонкой очистки, предусмотренный внутри Hyundai HYV-C2950. Ёмкость пылесборника модели – 3.5 л, этого хватит на несколько больших уборок. Мощность девайса варьируется при помощи специальной детали на корпусе. Также стоит отметить и низкую громкость, с которой работает прибор, — это 88 дБ. Труба для всасывания Hyundai HYV-C2950 имеет телескопическую конструкцию и легко подстраивается под нужную длину. В комплекте поставки для неё имеется сразу 3 различные насадки, чтобы не оставить грязи ни одного шанса, где бы она ни была. Сетевой шнур пылесоса достигает 5 м и позволяет не зависеть от розетки. Он в автоматическом режиме сматывается на специальную катушку при нажатии всего одной клавиши. В наборе с Hyundai HYV-C2950 имеется подробная инструкция по эксплуатации, которая поможет решить все возможные вопросы с применением пылесоса. Она даст исчерпывающий ответ на каждый из них.
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