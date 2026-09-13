Гриль-пресс VITEK VT-2639
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1200
Цвет
серебристый, черный
Регулировка температуры
нет
Размер рабочей поверхности
23 x 14.5 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703833
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
гриль, поддон для стока жира, пластина гриль, инструкция, упаковка
Регулировка температуры
нет
Размер рабочей поверхности
23 x 14.5 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
нет
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
31
Функции и особенности
автоподстройка высоты пластин
Индикаторы
нагрева, готовности
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х37х32
Вес, кг.
1.82
Описание товара Гриль-пресс VITEK VT-2639
Чтобы приготовить мясо, рыбу или овощи с румяной корочкой, не обязательно ждать начала дачного сезона: выполнить такую задачу в домашних условиях способен гриль-пресс VT-2639 (максимальная мощность — 1200 Вт). Этот компактный прибор не займет много места на кухне: размер пластин — 23 х 14 см. Особому комфорту в работе способствует фиксация их открытия на 90° и 180° (последнее обеспечивает возможность использования устройства в качестве открытого гриля). Прибор также оснащен встроенным лотком для сбора масла, поэтому гриль-пресс можно смело ставить и на столешницу, и на стол.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
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Бренд
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
гриль, поддон для стока жира, пластина гриль, инструкция, упаковка
Регулировка температуры
нет
Размер рабочей поверхности
23 x 14.5 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
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Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
нет
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
31
Функции и особенности
автоподстройка высоты пластин
Индикаторы
нагрева, готовности
Страна производитель
Китай
Чтобы приготовить мясо, рыбу или овощи с румяной корочкой, не обязательно ждать начала дачного сезона: выполнить такую задачу в домашних условиях способен гриль-пресс VT-2639 (максимальная мощность — 1200 Вт). Этот компактный прибор не займет много места на кухне: размер пластин — 23 х 14 см. Особому комфорту в работе способствует фиксация их открытия на 90° и 180° (последнее обеспечивает возможность использования устройства в качестве открытого гриля). Прибор также оснащен встроенным лотком для сбора масла, поэтому гриль-пресс можно смело ставить и на столешницу, и на стол.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
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