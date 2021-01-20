Электрогриль Kitfort КТ-1652
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 205785
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гриль
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х19
Вес, кг.
5.7
Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-1652
Видеообзор на Электрогриль Kitfort КТ-1652
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
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Бренд
Тип товара
Гриль
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Электрогриль Kitfort КТ-1652
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Достоинства:
Прекрасный электрогриль, разворот на 180°,Хороший дизайн, съёмные панели
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Прекрасный электрогриль, разворот на 180°,Хороший дизайн, съёмные панели
Достоинства:
Прекрасное качество, разворот панелей на 180°, съёмные панели, высокая мощность и прекрасный дизайн
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Съёмные панели, поддон для стекания жира. Удобная ручка, возможность раскрыть на 180 градусов
Недостатки:
Короткий шнур
Комментарий:
Купил данный гриль своей девушке в подарок. Протестили уже не один раз, еда получается ооооочень вкусной, с красивым рисунком в полоску. Жарим на нем все (почти) - стейки из говядины, свинины, лепешки с разными начинками. Еда не пригорает, хотя мы жарим без масла. Удобные съёмные панели, легко моются и ставятся обратно-это несомненно плюс. При первом использовании чувствовался какой то запах пластика паленного, но потом больше этого не замечали. Единственный минус-очень короткий шнур, но вроде хватает.
Подведем итоги: данной моделью гриля пользуется вся моя семья, нареканий нет. Цена/качество полностью соответствуют данной модели.
Достоинства:
Мощный, удобный, легко отмывается.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Никогда ранее не пользовался электрогрилем, пока не подарили. Теперь не знаю, как обойтись без него! Готовлю стейки, картофель, сосиски, колбаски. За счёт того, что данная модель раскладывается на 180 градусов, это позволяет жарить на нём практически всё, что угодно. К покрытию практически ничего не пригорает, а чистить его проще простого. В общем, рекомендую всем.
Электрогриль Kitfort КТ-1652 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрогриль Kitfort КТ-1652
Достоинства:
Прекрасный электрогриль, разворот на 180°,Хороший дизайн, съёмные панели
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Прекрасный электрогриль, разворот на 180°,Хороший дизайн, съёмные панели
Достоинства:
Прекрасное качество, разворот панелей на 180°, съёмные панели, высокая мощность и прекрасный дизайн
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Съёмные панели, поддон для стекания жира. Удобная ручка, возможность раскрыть на 180 градусов
Недостатки:
Короткий шнур
Комментарий:
Купил данный гриль своей девушке в подарок. Протестили уже не один раз, еда получается ооооочень вкусной, с красивым рисунком в полоску. Жарим на нем все (почти) - стейки из говядины, свинины, лепешки с разными начинками. Еда не пригорает, хотя мы жарим без масла. Удобные съёмные панели, легко моются и ставятся обратно-это несомненно плюс. При первом использовании чувствовался какой то запах пластика паленного, но потом больше этого не замечали. Единственный минус-очень короткий шнур, но вроде хватает.
Подведем итоги: данной моделью гриля пользуется вся моя семья, нареканий нет. Цена/качество полностью соответствуют данной модели.
Достоинства:
Мощный, удобный, легко отмывается.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Никогда ранее не пользовался электрогрилем, пока не подарили. Теперь не знаю, как обойтись без него! Готовлю стейки, картофель, сосиски, колбаски. За счёт того, что данная модель раскладывается на 180 градусов, это позволяет жарить на нём практически всё, что угодно. К покрытию практически ничего не пригорает, а чистить его проще простого. В общем, рекомендую всем.