Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
ручная
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660706
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защита от перегрева, от поражения электрическим током
Индикаторы
режима работы, таймера, температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х38х19
Вес, кг.
4.83
Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-3675
Гриль Kitfort КТ-3675 поддерживает 6 программ, которые позволяют приготовить мясо, птицу, рыбу, гамбургеры и другие блюда. Сенсорная панель служит для регулировки температуры в диапазоне от 80 до 230 °C. Выключение прибора в конкретный временной интервал обеспечивает программируемый таймер. Параметры транслируются на встроенном дисплее. Раскрытие крышки Kitfort КТ-3675 на 180° увеличивает рабочую площадь для одновременного приготовления нескольких блюд. Покрытие панелей не допускает подгорания пищи даже при отсутствии масла. Конструкция включает лоток, внутрь которого стекает жир и сок. Равномерное приготовление продуктов гарантируют закрытые нагревательные элементы, которые находятся в верхней и нижней частях корпуса. Для подключения к сети предусмотрен 0.7-метровый кабель.
защита от перегрева, от поражения электрическим током
Индикаторы
режима работы, таймера, температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Гриль Kitfort КТ-3675 поддерживает 6 программ, которые позволяют приготовить мясо, птицу, рыбу, гамбургеры и другие блюда. Сенсорная панель служит для регулировки температуры в диапазоне от 80 до 230 °C. Выключение прибора в конкретный временной интервал обеспечивает программируемый таймер. Параметры транслируются на встроенном дисплее. Раскрытие крышки Kitfort КТ-3675 на 180° увеличивает рабочую площадь для одновременного приготовления нескольких блюд. Покрытие панелей не допускает подгорания пищи даже при отсутствии масла. Конструкция включает лоток, внутрь которого стекает жир и сок. Равномерное приготовление продуктов гарантируют закрытые нагревательные элементы, которые находятся в верхней и нижней частях корпуса. Для подключения к сети предусмотрен 0.7-метровый кабель.
Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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