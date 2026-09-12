Электрогриль KGPA 0402 TW
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Характеристики
Описание товара Электрогриль KGPA 0402 TW
Гриль KGPA 0402 TW – универсальный прибор 5 в 1, совмещающий функции гриля, барбекю, сковороды, печи и вафельницы. Оснащенный раздельным управлением верхней и нижней панелей, он может быть раскрыт на 180 градусов для оптимальной готовки. Модель предлагает 8 автопрограмм, включая стейк, курицу, вафли, гамбургер, рыбу, бекон, овощи и свинину. Программа «Стейк» дает возможность выбирать из 4 степеней прожарки: Med Rare, Med, Med Well, Well Done. Термощуп обеспечивает контроль температуры внутри продукта, рабочая температура варьируется от 80°C до 230°C. Гриль имеет сенсорное управление и оснащен LED-дисплеем, что делает эксплуатацию удобной и интуитивно понятной. Важным дополнением является таймер, который помогает контролировать время приготовления. Панели легко очищаются, их можно мыть в посудомоечной машине. В комплекте идет книга рецептов, предлагающая разнообразные идеи для приготовления блюд.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
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