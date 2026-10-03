Электрогриль Bosch TCG4104

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
красный
Размер рабочей поверхности
32 х 22 см
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
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Гриль BOSCH в ярком красном цвете сразу привлекает внимание, а за стильным внешним видом скрывается впечатляющая мощность в 2000 Вт — ваши стейки или овощи прожарятся быстро и равномерно. Закрытый нагревательный элемент располагается сразу сверху и снизу, что гарантирует идеальную румяную корочку с обеих сторон без переворачивания. Рабочая поверхность размером 32 х 22 см позволяет приготовить блюда как для себя, так и на небольшую компанию.
Благодаря антипригарному покрытию ничего не пригорит и уход за грилем не доставит хлопот. Съёмные пластины делают мойку ещё проще — тратить время на чистку не придётся. Встроенный поддон аккуратно собирает весь жир и сок, сохраняя кухню чистой и блюда менее калорийными. Модель весит 4,32 кг — её удобно передвигать и хранить. Металлический корпус прочен и долговечен. Высокое качество сборки подтверждает страна производства — Греция.
Гриль BOSCH в ярком красном цвете сразу привлекает внимание, а за стильным внешним видом скрывается впечатляющая мощность в 2000 Вт — ваши стейки или овощи прожарятся быстро и равномерно. Закрытый нагревательный элемент располагается сразу сверху и снизу, что гарантирует идеальную румяную корочку с обеих сторон без переворачивания. Рабочая поверхность размером 32 х 22 см позволяет приготовить блюда как для себя, так и на небольшую компанию.
Благодаря антипригарному покрытию ничего не пригорит и уход за грилем не доставит хлопот. Съёмные пластины делают мойку ещё проще — тратить время на чистку не придётся. Встроенный поддон аккуратно собирает весь жир и сок, сохраняя кухню чистой и блюда менее калорийными. Модель весит 4,32 кг — её удобно передвигать и хранить. Металлический корпус прочен и долговечен. Высокое качество сборки подтверждает страна производства — Греция.
Электрогриль Bosch TCG4104 - по цене 8590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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