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Электрогриль Bosch TCG4104 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль Bosch TCG4104

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Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 2
Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 3
Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 4
Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 5
Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
красный
Размер рабочей поверхности
32 х 22 см
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
  • Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 1
  • Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 2
  • Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 3
  • Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 4
  • Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 5
  • Электрогриль Bosch TCG4104 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
8 590 руб.  14 040 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 436185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрогриль Bosch TCG4104
8 590 руб. -39%
14 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
красный
Комплектация
Гриль электрический - 1 шт.
Размер рабочей поверхности
32 х 22 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Функции и особенности
раскладывается на 180 градусов
Индикаторы
включения; нагрева
Размеры в упаковке, см
46х35х19
Вес, кг.
4.6

Описание товара Электрогриль Bosch TCG4104

Гриль BOSCH в ярком красном цвете сразу привлекает внимание, а за стильным внешним видом скрывается впечатляющая мощность в 2000 Вт — ваши стейки или овощи прожарятся быстро и равномерно. Закрытый нагревательный элемент располагается сразу сверху и снизу, что гарантирует идеальную румяную корочку с обеих сторон без переворачивания. Рабочая поверхность размером 32 х 22 см позволяет приготовить блюда как для себя, так и на небольшую компанию. Благодаря антипригарному покрытию ничего не пригорит и уход за грилем не доставит хлопот. Съёмные пластины делают мойку ещё проще — тратить время на чистку не придётся. Встроенный поддон аккуратно собирает весь жир и сок, сохраняя кухню чистой и блюда менее калорийными. Модель весит 4,32 кг — её удобно передвигать и хранить. Металлический корпус прочен и долговечен. Высокое качество сборки подтверждает страна производства — Греция.

Отзывы о товаре Электрогриль Bosch TCG4104




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
красный
Комплектация
Гриль электрический - 1 шт.
Размер рабочей поверхности
32 х 22 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Развернуть
Поддон для жира и сока
да
Функции и особенности
раскладывается на 180 градусов
Индикаторы
включения; нагрева
Описание
Гриль BOSCH в ярком красном цвете сразу привлекает внимание, а за стильным внешним видом скрывается впечатляющая мощность в 2000 Вт — ваши стейки или овощи прожарятся быстро и равномерно. Закрытый нагревательный элемент располагается сразу сверху и снизу, что гарантирует идеальную румяную корочку с обеих сторон без переворачивания. Рабочая поверхность размером 32 х 22 см позволяет приготовить блюда как для себя, так и на небольшую компанию. Благодаря антипригарному покрытию ничего не пригорит и уход за грилем не доставит хлопот. Съёмные пластины делают мойку ещё проще — тратить время на чистку не придётся. Встроенный поддон аккуратно собирает весь жир и сок, сохраняя кухню чистой и блюда менее калорийными. Модель весит 4,32 кг — её удобно передвигать и хранить. Металлический корпус прочен и долговечен. Высокое качество сборки подтверждает страна производства — Греция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрогриль Bosch TCG4104 - по цене 8590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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