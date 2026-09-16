Гриль GORENJEGCG2000SD 744838

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
220
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
31 х 22 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737572
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Гриль Gorenje — настоящий помощник на кухне для любителей вкусных и быстрых блюд. Благодаря ручной регулировке температуры вы сами выбираете идеальный режим приготовления стейков, овощей или бутербродов. Антипригарное покрытие избавит от забот о пригоревших продуктах и упростит уход.
Рабочая поверхность с размерами 31 х 22 см легко вместит угощение для небольшой компании. Функция открытия на 180° превращает гриль в полноценное барбекю — жарьте сразу много ингредиентов. Съёмные пластины и поддон для жира и сока делают процесс чистки максимально комфортным.
Компактный и стильный в серебристом цвете, этот электрогриль легко впишется в современный интерьер. Удобная длина шнура 1 метр и вес 3,9 кг позволяют без труда переносить устройство и находить для него место. Надёжный металлический корпус дарит долговечность и устойчивость при использовании.
Гриль Gorenje — настоящий помощник на кухне для любителей вкусных и быстрых блюд. Благодаря ручной регулировке температуры вы сами выбираете идеальный режим приготовления стейков, овощей или бутербродов. Антипригарное покрытие избавит от забот о пригоревших продуктах и упростит уход.
Рабочая поверхность с размерами 31 х 22 см легко вместит угощение для небольшой компании. Функция открытия на 180° превращает гриль в полноценное барбекю — жарьте сразу много ингредиентов. Съёмные пластины и поддон для жира и сока делают процесс чистки максимально комфортным.
Компактный и стильный в серебристом цвете, этот электрогриль легко впишется в современный интерьер. Удобная длина шнура 1 метр и вес 3,9 кг позволяют без труда переносить устройство и находить для него место. Надёжный металлический корпус дарит долговечность и устойчивость при использовании.
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