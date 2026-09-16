Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Размер рабочей поверхности
30 х 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737570
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одновременно готовить разные продукты или разогревать блюда
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х18
Вес, кг.
4.6
Описание товара Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407
Электрогриль Gorenje мощностью 1000 Вт идеально подойдёт для домашних кулинарных экспериментов. Компактная рабочая поверхность 30 х 23 см станет отличным решением для небольшой кухни, не занимая лишнего места, но позволяя приготовить сразу несколько порций. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерный прогрев, а антипригарное покрытие и съёмные пластины подарят лёгкость в уходе — остатки пищи не пристают, а мытьё занимает минимум времени. Специальный поддон соберёт весь лишний жир и сок, что сделает ваши блюда более полезными. Открытие на 180° превращает прибор в домашний барбекю-станцию: жарьте мясо, овощи и сэндвичи, как на настоящем открытом гриле. Лёгкий корпус из металла весом 3,9 кг просто переносить и хранить. Длина шнура 0,8 м подойдёт для размещения электрогриля Gorenje на любой удобной поверхности. Стильный чёрный цвет впишется в любой интерьер.
одновременно готовить разные продукты или разогревать блюда
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль Gorenje мощностью 1000 Вт идеально подойдёт для домашних кулинарных экспериментов. Компактная рабочая поверхность 30 х 23 см станет отличным решением для небольшой кухни, не занимая лишнего места, но позволяя приготовить сразу несколько порций. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерный прогрев, а антипригарное покрытие и съёмные пластины подарят лёгкость в уходе — остатки пищи не пристают, а мытьё занимает минимум времени. Специальный поддон соберёт весь лишний жир и сок, что сделает ваши блюда более полезными. Открытие на 180° превращает прибор в домашний барбекю-станцию: жарьте мясо, овощи и сэндвичи, как на настоящем открытом гриле. Лёгкий корпус из металла весом 3,9 кг просто переносить и хранить. Длина шнура 0,8 м подойдёт для размещения электрогриля Gorenje на любой удобной поверхности. Стильный чёрный цвет впишется в любой интерьер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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