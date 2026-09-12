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Электргриль Korting KGP 0406 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электргриль Korting KGP 0406

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Электргриль Korting KGP 0406 - фото 1
Электргриль Korting KGP 0406 - фото 2
Электргриль Korting KGP 0406 - фото 3
Электргриль Korting KGP 0406 - фото 4
Электргриль Korting KGP 0406 - фото 5
Электргриль Korting KGP 0406 - фото 6
Электргриль Korting KGP 0406 - фото 7
Электргриль Korting KGP 0406 - фото 8
Электргриль Korting KGP 0406 - фото 9
Электргриль Korting KGP 0406 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грили
  • Электргриль Korting KGP 0406 - фото 1
  • Электргриль Korting KGP 0406 - фото 2
  • Электргриль Korting KGP 0406 - фото 3
  • Электргриль Korting KGP 0406 - фото 4
  • Электргриль Korting KGP 0406 - фото 5
  • Электргриль Korting KGP 0406 - фото 6
  • Электргриль Korting KGP 0406 - фото 7
  • Электргриль Korting KGP 0406 - фото 8
  • Электргриль Korting KGP 0406 - фото 9
  • Электргриль Korting KGP 0406 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692197
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Грили
Размеры в упаковке, см
40х37х19
Вес, кг.
5.25

Описание товара Электргриль Korting KGP 0406

Гриль KGP 04067, выполненный в черном цвете с элементами из нержавеющей стали, обладает электронно-механическим управлением и LED-дисплеем. Этот стильный прибор способен успешно дополнить любой кухонный интерьер. Он сочетает в себе функции гриля, тостера, барбекю и печи. Рабочие панели раскрываются на 180 градусов, а раздельная регулировка температуры верхней и нижней панелей варьируется от 90°C до 230°C. Точная регулировка температуры с шагом в 5°C обеспечивает высокую степень контроля над процессом приготовления, что позволяет добиваться идеальных результатов в каждом блюде. Кроме того, предусмотрена установка таймера на время от 1 минуты до 4 часов. Съемные панели из литого алюминия с антипригарным покрытием EcoDeff легко очищаются и могут мыться в посудомоечной машине. Восхитительный внешний вид прибора дополняет декоративная арт-панель, выполненная из стали и рифлёного бакелита, что делает его настоящим произведением искусства.

Отзывы о товаре Электргриль Korting KGP 0406




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Грили
Описание
Гриль KGP 04067, выполненный в черном цвете с элементами из нержавеющей стали, обладает электронно-механическим управлением и LED-дисплеем. Этот стильный прибор способен успешно дополнить любой кухонный интерьер. Он сочетает в себе функции гриля, тостера, барбекю и печи. Рабочие панели раскрываются на 180 градусов, а раздельная регулировка температуры верхней и нижней панелей варьируется от 90°C до 230°C. Точная регулировка температуры с шагом в 5°C обеспечивает высокую степень контроля над процессом приготовления, что позволяет добиваться идеальных результатов в каждом блюде. Кроме того, предусмотрена установка таймера на время от 1 минуты до 4 часов. Съемные панели из литого алюминия с антипригарным покрытием EcoDeff легко очищаются и могут мыться в посудомоечной машине. Восхитительный внешний вид прибора дополняет декоративная арт-панель, выполненная из стали и рифлёного бакелита, что делает его настоящим произведением искусства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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