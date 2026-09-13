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Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый

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Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 1
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 2
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 3
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 4
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 5
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 6
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 7
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 8
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 9
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 10
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 11
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 12
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 13
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 14
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 15
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 16
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 17
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 18
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 19
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 20
Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 1
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 2
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 3
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 4
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 5
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 6
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 7
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 8
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 9
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 10
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 11
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 12
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 13
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 14
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 15
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 16
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 17
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 18
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 19
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 20
  • Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703621
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
фиксация в закрытом состоянии
Индикаторы
включения, готовности, нагрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х19
Вес, кг.
5

Описание товара Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый

С помощью электрогриля можно приготовить мясо, рыбу, бутерброды, сэндвичи, тосты, овощи и многое другое. Ребристая поверхность и высокая температура панелей способствуют быстрому приготовлению и проявлению характерного «полосатого» рисунка на продуктах.

Отзывы о товаре Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Развернуть
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
фиксация в закрытом состоянии
Индикаторы
включения, готовности, нагрева
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью электрогриля можно приготовить мясо, рыбу, бутерброды, сэндвичи, тосты, овощи и многое другое. Ребристая поверхность и высокая температура панелей способствуют быстрому приготовлению и проявлению характерного «полосатого» рисунка на продуктах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрогриль Hyundai HYG-4046 2200Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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