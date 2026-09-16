Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
220
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
30 х 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737571
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Электрогриль Gorenje — ваш универсальный помощник для домашних посиделок и барбекю на кухне. Благодаря компактным габаритам и весу всего 2,3 кг его удобно переставлять и хранить. Рабочая поверхность 30 на 23 см отлично подходит для приготовления как завтрака на двоих, так и закусок для компании. Открытие на 180° превращает электрогриль в полноценное барбекю: обжаривайте стейки, овощи или бутерброды с максимальным удобством. Закрытый нагревательный элемент сверху и снизу обеспечивает равномерную прожарку, а ручная регулировка температуры даёт полный контроль над процессом. Съёмные пластины с антипригарным покрытием легко моются, а серебристый металлический корпус выглядит современно и стильно. Мощность 220 Вт позволяет готовить без лишних затрат энергии.
Электрогриль Gorenje — ваш универсальный помощник для домашних посиделок и барбекю на кухне. Благодаря компактным габаритам и весу всего 2,3 кг его удобно переставлять и хранить. Рабочая поверхность 30 на 23 см отлично подходит для приготовления как завтрака на двоих, так и закусок для компании. Открытие на 180° превращает электрогриль в полноценное барбекю: обжаривайте стейки, овощи или бутерброды с максимальным удобством. Закрытый нагревательный элемент сверху и снизу обеспечивает равномерную прожарку, а ручная регулировка температуры даёт полный контроль над процессом. Съёмные пластины с антипригарным покрытием легко моются, а серебристый металлический корпус выглядит современно и стильно. Мощность 220 Вт позволяет готовить без лишних затрат энергии.
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