Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной
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Характеристики
Описание товара Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной
Гриль Maxwell — это надежное и функциональное устройство, которое станет идеальным помощником на вашей кухне. Этот гриль оснащен антипригарным покрытием, что обеспечивает легкую очистку и предотвращает пригорание пищи. При весе всего 3,2 кг он обладает достаточной мобильностью для перемещения и использования в разных уголках вашей кухни. С мощностью 2000 Вт гриль быстро нагревается и поддерживает стабильную температуру, что позволяет готовить блюда быстрее и эффективнее. Длина сетевого шнура 0,8 м обеспечивает достаточную свободу при подключении гриля к электросети. Особенностью этой модели является поддон для жира и сока, который упрощает процесс обслуживания и предотвращает разбрызгивание жира во время готовки. Нагревательные элементы расположены как сверху, так и снизу, что обеспечивает равномерное прожаривание пищи. Гриль изготовлен из качественного металла и пластика, что гарантирует его долговечность и прочность. Закрытые нагревательные элементы повышают безопасность использования и улучшают распределение тепла. Изящный дизайн в сочетании серебристого и черного цветов придаст вашему интерьеру стильный и современный вид. Гриль оснащен ручной регулировкой температуры, что позволяет с точностью выбрать необходимый режим приготовления для каждого конкретного блюда. Рабочая поверхность размером 29 x 23 см предоставляет достаточно места для приготовления пищи на несколько порций одновременно. Гриль Maxwell — это прекрасный выбор для тех, кто ценит удобство и высокое качество в приготовлении пищи.
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