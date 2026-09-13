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Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной

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Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 1
Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 2
Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 3
Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 4
Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 5
Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Нагревательный элемент
закрытый
  • Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 1
  • Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 2
  • Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 3
  • Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 4
  • Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 5
  • Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703683
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
регулировка температуры
Индикаторы
процесса приготовления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х15
Вес, кг.
3.35

Описание товара Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной

Гриль Maxwell — это надежное и функциональное устройство, которое станет идеальным помощником на вашей кухне. Этот гриль оснащен антипригарным покрытием, что обеспечивает легкую очистку и предотвращает пригорание пищи. При весе всего 3,2 кг он обладает достаточной мобильностью для перемещения и использования в разных уголках вашей кухни. С мощностью 2000 Вт гриль быстро нагревается и поддерживает стабильную температуру, что позволяет готовить блюда быстрее и эффективнее. Длина сетевого шнура 0,8 м обеспечивает достаточную свободу при подключении гриля к электросети. Особенностью этой модели является поддон для жира и сока, который упрощает процесс обслуживания и предотвращает разбрызгивание жира во время готовки. Нагревательные элементы расположены как сверху, так и снизу, что обеспечивает равномерное прожаривание пищи. Гриль изготовлен из качественного металла и пластика, что гарантирует его долговечность и прочность. Закрытые нагревательные элементы повышают безопасность использования и улучшают распределение тепла. Изящный дизайн в сочетании серебристого и черного цветов придаст вашему интерьеру стильный и современный вид. Гриль оснащен ручной регулировкой температуры, что позволяет с точностью выбрать необходимый режим приготовления для каждого конкретного блюда. Рабочая поверхность размером 29 x 23 см предоставляет достаточно места для приготовления пищи на несколько порций одновременно. Гриль Maxwell — это прекрасный выбор для тех, кто ценит удобство и высокое качество в приготовлении пищи.

Отзывы о товаре Электрогриль Maxwell MW-1960 2000Вт стальной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Развернуть
Функции и особенности
регулировка температуры
Индикаторы
процесса приготовления
Страна производитель
Китай
Описание
Гриль Maxwell — это надежное и функциональное устройство, которое станет идеальным помощником на вашей кухне. Этот гриль оснащен антипригарным покрытием, что обеспечивает легкую очистку и предотвращает пригорание пищи. При весе всего 3,2 кг он обладает достаточной мобильностью для перемещения и использования в разных уголках вашей кухни. С мощностью 2000 Вт гриль быстро нагревается и поддерживает стабильную температуру, что позволяет готовить блюда быстрее и эффективнее. Длина сетевого шнура 0,8 м обеспечивает достаточную свободу при подключении гриля к электросети. Особенностью этой модели является поддон для жира и сока, который упрощает процесс обслуживания и предотвращает разбрызгивание жира во время готовки. Нагревательные элементы расположены как сверху, так и снизу, что обеспечивает равномерное прожаривание пищи. Гриль изготовлен из качественного металла и пластика, что гарантирует его долговечность и прочность. Закрытые нагревательные элементы повышают безопасность использования и улучшают распределение тепла. Изящный дизайн в сочетании серебристого и черного цветов придаст вашему интерьеру стильный и современный вид. Гриль оснащен ручной регулировкой температуры, что позволяет с точностью выбрать необходимый режим приготовления для каждого конкретного блюда. Рабочая поверхность размером 29 x 23 см предоставляет достаточно места для приготовления пищи на несколько порций одновременно. Гриль Maxwell — это прекрасный выбор для тех, кто ценит удобство и высокое качество в приготовлении пищи.
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Доставка
Отзывы


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