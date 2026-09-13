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Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0)

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Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 1
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 2
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 3
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 4
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 5
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 6
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 7
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 8
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 9
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 10
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 11
Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый
Нагревательный элемент
закрытый
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 1
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 2
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 3
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 4
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 5
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 6
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 7
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 8
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 9
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 10
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 11
  • Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714066
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х12
Вес, кг.
2.46

Описание товара Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0)

Электрический гриль с антипригарным покрытием пластин. Для поджаривания любой пищи без добавления масла. Подходит для приготовления бутербродов, хот-догов, панини, гамбургеров и брошетов. Мощность: 1000 Вт. Индикатор готовности. Термостат. Регулируемая по высоте верхняя пластина. Вертикальное хранение. Намотка шнура.

Отзывы о товаре Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический гриль с антипригарным покрытием пластин. Для поджаривания любой пищи без добавления масла. Подходит для приготовления бутербродов, хот-догов, панини, гамбургеров и брошетов. Мощность: 1000 Вт. Индикатор готовности. Термостат. Регулируемая по высоте верхняя пластина. Вертикальное хранение. Намотка шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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