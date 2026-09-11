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Электрогриль Kitfort КТ-1656 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль Kitfort КТ-1656

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Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 1
Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 2
Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 3
Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 4
Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 5
Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
  • Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 1
  • Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 2
  • Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 3
  • Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 4
  • Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 5
  • Электрогриль Kitfort КТ-1656 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524192
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серебро
Прочее
термоизолированная ручка
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
положение барбекю
Индикаторы
нагрева, включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х16
Вес, кг.
3.05

Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-1656

Электрогриль КТ-1656 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов, сэндвичей, гренок, тостов! Высокая t способствует быстрому приготовлению продуктов, а ребристая поверхность – появлению на них характерного «полосатого» рисунка. Панели изготовлены из алюминия с нанесённым антипригарным покрытием. Для очистки пластин их достаточно просто протереть пока они не остыли. Регулятор t позволяет плавно регулировать t приготовления от мин – 100-140°С, до макс – 180-220°С. Индикатор нагрева горит в то время, когда включен нагревательный элемент. Индикатор питания загорается при подключении гриля к сети и гаснет при отключении. В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180°, благодаря чему гриль превращается в большую жаровню, а продукты можно выложить сразу на две панели. Для раскладывания гриля предусмотрена специальная кнопка на боковой части корпуса.

Отзывы о товаре Электрогриль Kitfort КТ-1656




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серебро
Прочее
термоизолированная ручка
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Развернуть
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
положение барбекю
Индикаторы
нагрева, включения
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль КТ-1656 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов, сэндвичей, гренок, тостов! Высокая t способствует быстрому приготовлению продуктов, а ребристая поверхность – появлению на них характерного «полосатого» рисунка. Панели изготовлены из алюминия с нанесённым антипригарным покрытием. Для очистки пластин их достаточно просто протереть пока они не остыли. Регулятор t позволяет плавно регулировать t приготовления от мин – 100-140°С, до макс – 180-220°С. Индикатор нагрева горит в то время, когда включен нагревательный элемент. Индикатор питания загорается при подключении гриля к сети и гаснет при отключении. В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180°, благодаря чему гриль превращается в большую жаровню, а продукты можно выложить сразу на две панели. Для раскладывания гриля предусмотрена специальная кнопка на боковой части корпуса.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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