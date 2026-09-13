Отпариватель ручной Hyundai H-HS03008 1500Вт белый/голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
26
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
25
Длина, м
11.7
Дополнительный цвет
голубой
Прочее
автоотключение при отсутствии воды
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание
Основной цвет
белый
Комплектация
отпариватель, документация, мерный стакан, насадка, упаковка
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
26
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
2
Габаритные размеры), см
28x11.7x11.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х14
Вес, кг.
1.5
Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS03008 1500Вт белый/голубой
Быстро и бережно приведите в порядок любимую рубашку или платье, освежите занавески и другие предметы интерьера с помощью ручного отпаривателя Hyundai H-HS03008. У него компактные размеры и вес 950 г. Модель можно использовать дома, а также брать на работу, в деловую поездку или путешествие.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
25
Длина, м
11.7
Дополнительный цвет
голубой
Прочее
автоотключение при отсутствии воды
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание
Основной цвет
белый
Комплектация
отпариватель, документация, мерный стакан, насадка, упаковка
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
26
Развернуть
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
2
Габаритные размеры), см
28x11.7x11.9
Страна производитель
Китай
Быстро и бережно приведите в порядок любимую рубашку или платье, освежите занавески и другие предметы интерьера с помощью ручного отпаривателя Hyundai H-HS03008. У него компактные размеры и вес 950 г. Модель можно использовать дома, а также брать на работу, в деловую поездку или путешествие.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Hyundai H-HS03008 1500Вт белый/голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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