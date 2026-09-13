Электрогриль Hyundai HYG-2044 2000Вт черный/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703677
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
фиксация в закрытом состоянии
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х14
Вес, кг.
3.1
Описание товара Электрогриль Hyundai HYG-2044 2000Вт черный/черный
С помощью электрогриля можно приготовить мясо, рыбу, бутерброды, сэндвичи, тосты, овощи и многое другое. Ребристая поверхность и высокая температура панелей способствуют быстрому приготовлению и проявлению характерного «полосатого» рисунка на продуктах.
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Бренд
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Поддон для жира и сока
да
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
фиксация в закрытом состоянии
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
С помощью электрогриля можно приготовить мясо, рыбу, бутерброды, сэндвичи, тосты, овощи и многое другое. Ребристая поверхность и высокая температура панелей способствуют быстрому приготовлению и проявлению характерного «полосатого» рисунка на продуктах.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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