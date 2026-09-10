Электрогриль Vitek VT-2630
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
24.5 x 17 см
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380866
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
17
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серебро
Площадь рабочей поверхности, кв.см
416.5
Прочее
регулировка высоты панелей
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Ширина пластины, см
24.5
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
24.5 x 17 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
есть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
функция пресса
Индикаторы
включения, готовности
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х49х36
Вес, кг.
2.82
Описание товара Электрогриль Vitek VT-2630
Гриль Vitek VT-2630 имеет световые индикаторы, сигнализирующие о его готовности начать кулинарный процесс. Этот прибор сделает каждое блюдо по-настоящему полезным и не менее сытным, ведь он располагает антипригарным покрытием, исключающим необходимость в добавлении большого объема масла. Расположенный посредине нагревательный элемент способствует сохранению сочности каждого обжариваемого кусочка.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
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Бренд
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
17
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серебро
Площадь рабочей поверхности, кв.см
416.5
Прочее
регулировка высоты панелей
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Ширина пластины, см
24.5
Развернуть
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
24.5 x 17 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
есть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
функция пресса
Индикаторы
включения, готовности
Страна производитель
Китай
Гриль Vitek VT-2630 имеет световые индикаторы, сигнализирующие о его готовности начать кулинарный процесс. Этот прибор сделает каждое блюдо по-настоящему полезным и не менее сытным, ведь он располагает антипригарным покрытием, исключающим необходимость в добавлении большого объема масла. Расположенный посредине нагревательный элемент способствует сохранению сочности каждого обжариваемого кусочка.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Электрогриль Vitek VT-2630 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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