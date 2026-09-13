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Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной

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Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 1
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 2
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 3
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 4
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 5
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 6
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 7
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 8
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 9
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 10
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 11
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 12
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 13
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 14
Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 1
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 2
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 3
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 4
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 5
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 6
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 7
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 8
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 9
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 10
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 11
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 12
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 13
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 14
  • Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719578
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
Электрический гриль; руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.85
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х38х22
Вес, кг.
5.45

Описание товара Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной

Электрогриль BQ - идеальное решение для любителей вкусной и здоровой еды. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что обеспечивает легкость и долговечность конструкции. Мощностью в 2000 Вт, этот гриль быстро нагревается и готовит ваши блюда до идеального состояния. Электрогриль BQ сочетает в себе функциональность и стильный дизайн, представленный в элегантном сочетании серебристого и черного цветов. Устройство оснащено ручной регулировкой температуры, что позволяет выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Благодаря функции открытия на 180° и возможности использования в положении барбекю, этот гриль станет отличным выбором для готовки разнообразных блюд как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Антипригарное покрытие поверхности гарантирует легкость в уходе и предотвращает пригорание пищи. Удобство использования увеличивается за счет съемных пластин и поддона для жира и сока, что облегчает процесс чистки. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерное распределение тепла по всей рабочей поверхности. При весе всего 4,5 кг и длине сетевого шнура 0,85 м, гриль BQ удобен в использовании и не займет много места на вашей кухне. Это надежный и стильный помощник, который сделает приготовление вкусных и полезных блюд невероятно простым процессом.

Отзывы о товаре Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
Электрический гриль; руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Развернуть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.85
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль BQ - идеальное решение для любителей вкусной и здоровой еды. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что обеспечивает легкость и долговечность конструкции. Мощностью в 2000 Вт, этот гриль быстро нагревается и готовит ваши блюда до идеального состояния. Электрогриль BQ сочетает в себе функциональность и стильный дизайн, представленный в элегантном сочетании серебристого и черного цветов. Устройство оснащено ручной регулировкой температуры, что позволяет выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Благодаря функции открытия на 180° и возможности использования в положении барбекю, этот гриль станет отличным выбором для готовки разнообразных блюд как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Антипригарное покрытие поверхности гарантирует легкость в уходе и предотвращает пригорание пищи. Удобство использования увеличивается за счет съемных пластин и поддона для жира и сока, что облегчает процесс чистки. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерное распределение тепла по всей рабочей поверхности. При весе всего 4,5 кг и длине сетевого шнура 0,85 м, гриль BQ удобен в использовании и не займет много места на вашей кухне. Это надежный и стильный помощник, который сделает приготовление вкусных и полезных блюд невероятно простым процессом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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