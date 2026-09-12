Top.Mail.Ru
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 1
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 2
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 3
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 4
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 5
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 6
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 7
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 8
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 9
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 10
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 11
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 12
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Мощность, Вт
2200
Нагревательный элемент
тэн
Съемные пластины
есть
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 1
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 2
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 3
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 4
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 5
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 6
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 7
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 8
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 9
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 10
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 11
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 12
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690269
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
30
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серебро
Площадь рабочей поверхности, кв.см
690
Прочее
регулировка высоты панелей
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Ширина пластины, см
23
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Мощность, Вт
2200
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
тэн
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
есть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
регулировка времени приготовления
Индикаторы
включения, нагрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х20
Вес, кг.
6.1

Описание товара Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631

Корпус гриля Kitfort KR-3631 сделан из серебристого металла. Во время приготовления еды не стоит прикасаться к нему, так как он не термоизолирован и вы можете обжечься. Нагревательные элементы устройства расположены сверху и снизу, поэтому ваше блюдо будет равномерно прожариваться с обеих сторон и вам не нужно будет переворачивать пищу. Внутри гриль с антипригарным покрытием, то есть вам не нужно использовать много масла. Размеры рабочей поверхности 30х23 см, этого достаточно для одновременного приготовления двух отбивных. Также войдет небольшой цыпленок. Для крупных кусков рыбы или мяса в гриле есть функция пресса, чтобы толщина готовящегося продукта стала одинаковой.

Отзывы о товаре Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
30
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серебро
Площадь рабочей поверхности, кв.см
690
Прочее
регулировка высоты панелей
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Ширина пластины, см
23
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Мощность, Вт
2200
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
тэн
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
есть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
регулировка времени приготовления
Индикаторы
включения, нагрева
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус гриля Kitfort KR-3631 сделан из серебристого металла. Во время приготовления еды не стоит прикасаться к нему, так как он не термоизолирован и вы можете обжечься. Нагревательные элементы устройства расположены сверху и снизу, поэтому ваше блюдо будет равномерно прожариваться с обеих сторон и вам не нужно будет переворачивать пищу. Внутри гриль с антипригарным покрытием, то есть вам не нужно использовать много масла. Размеры рабочей поверхности 30х23 см, этого достаточно для одновременного приготовления двух отбивных. Также войдет небольшой цыпленок. Для крупных кусков рыбы или мяса в гриле есть функция пресса, чтобы толщина готовящегося продукта стала одинаковой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...