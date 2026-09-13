Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной
Электрогриль BQ - это идеальное решение для любителей готовить разнообразные блюда с комфортом и без лишних усилий. Стильный корпус, выполненный из сочетания качественного пластика и металла, придаёт устройству современный вид, а нейтральное сочетание серебристого и черного цветов позволяет ему вписаться в любой кухонный интерьер. С мощностью 2000 Вт этот гриль обеспечивает быстрое и равномерное нагревание, что помогает добиться отличных результатов при приготовлении. Вы можете легко отрегулировать температуру вручную, подстраиваясь под различные типы продуктов. Гриль BQ удобно открывается на 180°, превращаясь в полноценное барбекю для приготовления на большой компании. Антипригарное покрытие рабочих поверхностей и наличие съемных пластин делают уход за устройством простым и быстрым. Поддон для сбора жира и сока обеспечивает дополнительное удобство и поддерживает чистоту на кухне. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность использования и защищает от ожогов. А со съемными пластинами вы легко можете преобразовать гриль из стандартного режима в барбекю, что делает его универсальным дополнением к вашему дому. Электрогриль BQ обладает компактными размерами и весит всего 5 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения по кухне или для хранения. Сетевой шнур длиной 0,85 м обеспечивает удобство подключения к электросети. Этот электрошашлычник станет вашим надежным помощником в приготовлении разнообразных блюд, создавая аппетитные и полезные блюда для всей семьи.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Отзывы о товаре Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной