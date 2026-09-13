Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый
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Характеристики
Описание товара Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый
Стильный гриль-пресс RDE-1702, выполненный в современном лаконичном дизайне, не только отлично справляется со своими прямыми обязанностями, но и идеально смотрится в интерьере любой кухни. Максимальная мощность прибора – 2200 Вт. С помощью гриль-пресса вы безупречно поджарите стейки, овощи или рыбу — так, как это сделал бы настоящий шеф-повар. Прибор можно использовать как в качестве закрытого контактного гриля, так и открытого (верхняя часть способна отклоняться на 180°, ее высота регулируется механически). Вся необходимая информация о работе гриль-пресса отражается на удобном LED-дисплее. Температура регулируется механически (от 80 до 230°С). Двухсторонние пластины размером 32х22 см имеют надежное антипригарное покрытие, которое обеспечит продуктам в процессе обжаривания красивую ровную корочку. После использования их можно помыть в посудомоечной машине. Прибор оснащен термощупом, который позволяет жарить стейки до выбранной вами степени готовности («с кровью», «средняя», «почти полная», «полная»). В устройстве также имеется опция раздельной регулировки нагрева и времени приготовления для нижней и верхней пластины, что очень удобно при решении различных кулинарных задач. Для защиты рабочей поверхности гриль-пресс оборудован съемным поддоном для жира. Купите гриль-пресс RDE-1702: подарите себе и близким яркие гастрономические впечатления!
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
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