Top.Mail.Ru
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 1
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 2
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 3
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 4
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 5
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 6
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 7
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 8
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 9
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 10
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 11
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 12
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 13
Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
32 х 22 см
Нагревательный элемент
тэн
Съемные пластины
есть
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 1
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 2
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 3
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 4
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 5
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 6
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 7
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 8
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 9
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 10
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 11
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 12
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 13
  • Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704222
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
32
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серебро
Площадь рабочей поверхности, кв.см
704
Прочее
открытие на 180 град.
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Управление
электронное
Ширина пластины, см
22
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
32 х 22 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
тэн
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
есть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
раздельные настройки верхней и нижней панелей
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х23
Вес, кг.
6

Описание товара Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый

Стильный гриль-пресс RDE-1702, выполненный в современном лаконичном дизайне, не только отлично справляется со своими прямыми обязанностями, но и идеально смотрится в интерьере любой кухни. Максимальная мощность прибора – 2200 Вт. С помощью гриль-пресса вы безупречно поджарите стейки, овощи или рыбу — так, как это сделал бы настоящий шеф-повар. Прибор можно использовать как в качестве закрытого контактного гриля, так и открытого (верхняя часть способна отклоняться на 180°, ее высота регулируется механически). Вся необходимая информация о работе гриль-пресса отражается на удобном LED-дисплее. Температура регулируется механически (от 80 до 230°С). Двухсторонние пластины размером 32х22 см имеют надежное антипригарное покрытие, которое обеспечит продуктам в процессе обжаривания красивую ровную корочку. После использования их можно помыть в посудомоечной машине. Прибор оснащен термощупом, который позволяет жарить стейки до выбранной вами степени готовности («с кровью», «средняя», «почти полная», «полная»). В устройстве также имеется опция раздельной регулировки нагрева и времени приготовления для нижней и верхней пластины, что очень удобно при решении различных кулинарных задач. Для защиты рабочей поверхности гриль-пресс оборудован съемным поддоном для жира. Купите гриль-пресс RDE-1702: подарите себе и близким яркие гастрономические впечатления!

Отзывы о товаре Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
32
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серебро
Площадь рабочей поверхности, кв.см
704
Прочее
открытие на 180 град.
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Управление
электронное
Ширина пластины, см
22
Развернуть
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
32 х 22 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
тэн
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
есть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
раздельные настройки верхней и нижней панелей
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный гриль-пресс RDE-1702, выполненный в современном лаконичном дизайне, не только отлично справляется со своими прямыми обязанностями, но и идеально смотрится в интерьере любой кухни. Максимальная мощность прибора – 2200 Вт. С помощью гриль-пресса вы безупречно поджарите стейки, овощи или рыбу — так, как это сделал бы настоящий шеф-повар. Прибор можно использовать как в качестве закрытого контактного гриля, так и открытого (верхняя часть способна отклоняться на 180°, ее высота регулируется механически). Вся необходимая информация о работе гриль-пресса отражается на удобном LED-дисплее. Температура регулируется механически (от 80 до 230°С). Двухсторонние пластины размером 32х22 см имеют надежное антипригарное покрытие, которое обеспечит продуктам в процессе обжаривания красивую ровную корочку. После использования их можно помыть в посудомоечной машине. Прибор оснащен термощупом, который позволяет жарить стейки до выбранной вами степени готовности («с кровью», «средняя», «почти полная», «полная»). В устройстве также имеется опция раздельной регулировки нагрева и времени приготовления для нижней и верхней пластины, что очень удобно при решении различных кулинарных задач. Для защиты рабочей поверхности гриль-пресс оборудован съемным поддоном для жира. Купите гриль-пресс RDE-1702: подарите себе и близким яркие гастрономические впечатления!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрогриль Rondell RDE-1702 2200Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...