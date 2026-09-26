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Характеристики
Тип товара
Грили
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619450
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Описание товара Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый
Гриль линейки Steak Pro. Использование новых прогрессивных технологий. Панели со встроенными нагревательными элементами нового поколения обеспечивают быстрое и равномерное распределение тепла. Ваши блюда будут приготовлены как в ресторане: хрустящие снаружи и сочные внутри. Приготовление стейков быстрее на 20%, и ваш стейк вкусный и сочный. Панели можно мыть в посудомоечной машине. На все грили линейки Steak Pro . Чем грили Polaris старого поколения (выпущенные до 2020 года). Панели со встроенным нагревательным элементом (2925.5 см) для быстрого нагрева и зажарки с корочкой. Стеклянная декоративная панель на самом гриле. Панели можно мыть в посудомоечной машине. Таймер до 30 минут. Равномерный прогрев панелей до 240 градусов (4 режима).
Гриль линейки Steak Pro. Использование новых прогрессивных технологий. Панели со встроенными нагревательными элементами нового поколения обеспечивают быстрое и равномерное распределение тепла. Ваши блюда будут приготовлены как в ресторане: хрустящие снаружи и сочные внутри. Приготовление стейков быстрее на 20%, и ваш стейк вкусный и сочный. Панели можно мыть в посудомоечной машине. На все грили линейки Steak Pro . Чем грили Polaris старого поколения (выпущенные до 2020 года). Панели со встроенным нагревательным элементом (2925.5 см) для быстрого нагрева и зажарки с корочкой. Стеклянная декоративная панель на самом гриле. Панели можно мыть в посудомоечной машине. Таймер до 30 минут. Равномерный прогрев панелей до 240 градусов (4 режима).
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