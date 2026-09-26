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Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый

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Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 1
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 2
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 3
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 4
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 5
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 6
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 7
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 8
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 9
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 10
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 11
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 12
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 13
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 14
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 15
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 16
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 17
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 18
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 19
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 20
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 21
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 22
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 23
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 24
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 25
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 26
Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грили
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 1
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 2
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 3
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 4
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 5
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 6
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 7
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 8
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 9
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 10
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 11
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 12
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 13
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 14
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 15
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 16
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 17
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 18
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 19
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 20
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 21
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 22
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 23
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 24
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 25
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 26
  • Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619450
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Грили
Размеры в упаковке, см
26х23х8
Вес, кг.
7

Описание товара Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый

Гриль линейки Steak Pro. Использование новых прогрессивных технологий. Панели со встроенными нагревательными элементами нового поколения обеспечивают быстрое и равномерное распределение тепла. Ваши блюда будут приготовлены как в ресторане: хрустящие снаружи и сочные внутри. Приготовление стейков быстрее на 20%, и ваш стейк вкусный и сочный. Панели можно мыть в посудомоечной машине. На все грили линейки Steak Pro . Чем грили Polaris старого поколения (выпущенные до 2020 года). Панели со встроенным нагревательным элементом (2925.5 см) для быстрого нагрева и зажарки с корочкой. Стеклянная декоративная панель на самом гриле. Панели можно мыть в посудомоечной машине. Таймер до 30 минут. Равномерный прогрев панелей до 240 градусов (4 режима).

Отзывы о товаре Электрогриль Polaris PGP 2803 2000Вт серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Грили
Описание
Гриль линейки Steak Pro. Использование новых прогрессивных технологий. Панели со встроенными нагревательными элементами нового поколения обеспечивают быстрое и равномерное распределение тепла. Ваши блюда будут приготовлены как в ресторане: хрустящие снаружи и сочные внутри. Приготовление стейков быстрее на 20%, и ваш стейк вкусный и сочный. Панели можно мыть в посудомоечной машине. На все грили линейки Steak Pro . Чем грили Polaris старого поколения (выпущенные до 2020 года). Панели со встроенным нагревательным элементом (2925.5 см) для быстрого нагрева и зажарки с корочкой. Стеклянная декоративная панель на самом гриле. Панели можно мыть в посудомоечной машине. Таймер до 30 минут. Равномерный прогрев панелей до 240 градусов (4 режима).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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