Электрогриль Kitfort КТ-3633
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
комбинированный
Мощность, Вт
2200
Регулировка температуры
есть
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655934
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
29
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серебристый
Площадь рабочей поверхности, кв.см
696
Прочее
контактный гриль
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Ширина пластины, см
24
Материал корпуса
комбинированный
Мощность, Вт
2200
Регулировка температуры
есть
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
возможность использования верхней панели как самостоятельной, регулировка температуры
Индикаторы
включения, нагрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х18
Вес, кг.
3.3
Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-3633
Электрогриль КТ-3633 - это устройство для приготовления мясо, рыба, овощи, сосиски, бутерброды, панини, сэндвичи, тосты и многие другие. Ребристая поверхность и высокая температура позволяют удалить излишки жира из продуктов, делая их более здоровыми.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
29
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серебристый
Площадь рабочей поверхности, кв.см
696
Прочее
контактный гриль
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Ширина пластины, см
24
Развернуть
Материал корпуса
комбинированный
Мощность, Вт
2200
Регулировка температуры
есть
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
возможность использования верхней панели как самостоятельной, регулировка температуры
Индикаторы
включения, нагрева
Страна производитель
Китай
Электрогриль КТ-3633 - это устройство для приготовления мясо, рыба, овощи, сосиски, бутерброды, панини, сэндвичи, тосты и многие другие. Ребристая поверхность и высокая температура позволяют удалить излишки жира из продуктов, делая их более здоровыми.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Электрогриль Kitfort КТ-3633 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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