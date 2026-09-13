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Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S2506

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Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
250x200x180
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2506 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703643
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
250x200x180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х18
Вес, кг.
1.13

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S2506

Электрический чайник из нержавеющей стали Hyundai HYK-S2506 позволит согреть или вскипятить воду сразу на 7 порций горячего напитка. Модель оснащена LED-подсветкой, системой автоматического отключения при отсутствии воды и после достижения температуры кипения. Конструкция контактной группы позволяет ставить чайник на подставку в любом положении.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S2506




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
250x200x180
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник из нержавеющей стали Hyundai HYK-S2506 позволит согреть или вскипятить воду сразу на 7 порций горячего напитка. Модель оснащена LED-подсветкой, системой автоматического отключения при отсутствии воды и после достижения температуры кипения. Конструкция контактной группы позволяет ставить чайник на подставку в любом положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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