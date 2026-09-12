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Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A)

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Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 1
Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 2
Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 3
Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 4
Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 5
Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 6
Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 1
  • Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 2
  • Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 3
  • Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 4
  • Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 5
  • Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 6
  • Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702318
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол,кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
5.5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
115

Описание товара Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A)

Представляем вам наушники QCY — идеальное сочетание функциональности и современного дизайна в белом цвете. Эти беспроводные вкладыши подарят вам свободу движения благодаря Bluetooth-соединению, обеспечивая стабильное и качественное звучание. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и принимать вызовы в любом месте. Тип конструкции в форме вкладышей гарантирует удобную и надежную посадку, не вызывая дискомфорта при длительном использовании. Благодаря активной системе шумоподавления, наушники QCY обеспечивают чистоту и глубину звучания, устраняя внешние помехи и позволяя полностью погрузиться в мир аудио. С сопротивлением 32? устройства характеризуются богатым и сбалансированным звуком. Наушники QCY обеспечивают до 5,5 часов работы на одном заряде, а в комплекте с зарядным кейсом общее время автономной работы достигает 30 часов. Это делает их идеальным выбором для длительных поездок и ежедневного использования. Откройте для себя новое измерение аудиопереживаний с наушниками QCY — вашим надежным спутником на каждый день.

Отзывы о товаре Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол,кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
5.5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам наушники QCY — идеальное сочетание функциональности и современного дизайна в белом цвете. Эти беспроводные вкладыши подарят вам свободу движения благодаря Bluetooth-соединению, обеспечивая стабильное и качественное звучание. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и принимать вызовы в любом месте. Тип конструкции в форме вкладышей гарантирует удобную и надежную посадку, не вызывая дискомфорта при длительном использовании. Благодаря активной системе шумоподавления, наушники QCY обеспечивают чистоту и глубину звучания, устраняя внешние помехи и позволяя полностью погрузиться в мир аудио. С сопротивлением 32? устройства характеризуются богатым и сбалансированным звуком. Наушники QCY обеспечивают до 5,5 часов работы на одном заряде, а в комплекте с зарядным кейсом общее время автономной работы достигает 30 часов. Это делает их идеальным выбором для длительных поездок и ежедневного использования. Откройте для себя новое измерение аудиопереживаний с наушниками QCY — вашим надежным спутником на каждый день.
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