Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A)
Наушники QCY – это беспроводные вкладыши, сочетающие в себе передовые технологии и стильный дизайн. Эти наушники оборудованы встроенным микрофоном, что обеспечивает высокое качество передачи голоса во время звонков. Подключение осуществляется через Bluetooth, гарантируя стабильное соединение без проводов и свободу движений. Модель представлена в элегантном синем цвете, который придаст вашему образу дополнительную выразительность. Благодаря сопротивлению в 32?, наушники обеспечивают качественное воспроизведение звука с глубокими басами и чистыми верхами. Они идеально подойдут для повседневного использования и длительных прослушиваний музыки, так как могут работать до 5,5 часов на одном заряде. Зарядный кейс, входящий в комплект, увеличивает общее время работы до 30 часов, что делает данный аксессуар незаменимым в поездках и в условиях ограниченного доступа к источникам питания. Наушники от бренда QCY – это превосходное сочетание функциональности, современного дизайна и надежности, подходящее для всех любителей качественного звука и максимального комфорта.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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