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Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A)

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Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 1
Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 2
Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 3
Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 4
Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 5
Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 1
  • Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 2
  • Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 3
  • Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 4
  • Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 5
  • Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702317
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол,кабель для зарядки
Цвет
синий
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5.5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
115

Описание товара Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A)

Наушники QCY – это беспроводные вкладыши, сочетающие в себе передовые технологии и стильный дизайн. Эти наушники оборудованы встроенным микрофоном, что обеспечивает высокое качество передачи голоса во время звонков. Подключение осуществляется через Bluetooth, гарантируя стабильное соединение без проводов и свободу движений. Модель представлена в элегантном синем цвете, который придаст вашему образу дополнительную выразительность. Благодаря сопротивлению в 32?, наушники обеспечивают качественное воспроизведение звука с глубокими басами и чистыми верхами. Они идеально подойдут для повседневного использования и длительных прослушиваний музыки, так как могут работать до 5,5 часов на одном заряде. Зарядный кейс, входящий в комплект, увеличивает общее время работы до 30 часов, что делает данный аксессуар незаменимым в поездках и в условиях ограниченного доступа к источникам питания. Наушники от бренда QCY – это превосходное сочетание функциональности, современного дизайна и надежности, подходящее для всех любителей качественного звука и максимального комфорта.

Отзывы о товаре Наушники QCY AilyBuds Pro Blue (BH23HT10A)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол,кабель для зарядки
Цвет
синий
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5.5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники QCY – это беспроводные вкладыши, сочетающие в себе передовые технологии и стильный дизайн. Эти наушники оборудованы встроенным микрофоном, что обеспечивает высокое качество передачи голоса во время звонков. Подключение осуществляется через Bluetooth, гарантируя стабильное соединение без проводов и свободу движений. Модель представлена в элегантном синем цвете, который придаст вашему образу дополнительную выразительность. Благодаря сопротивлению в 32?, наушники обеспечивают качественное воспроизведение звука с глубокими басами и чистыми верхами. Они идеально подойдут для повседневного использования и длительных прослушиваний музыки, так как могут работать до 5,5 часов на одном заряде. Зарядный кейс, входящий в комплект, увеличивает общее время работы до 30 часов, что делает данный аксессуар незаменимым в поездках и в условиях ограниченного доступа к источникам питания. Наушники от бренда QCY – это превосходное сочетание функциональности, современного дизайна и надежности, подходящее для всех любителей качественного звука и максимального комфорта.
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Отзывы


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