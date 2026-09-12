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Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый

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Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 1
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 2
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 3
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 4
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 5
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 6
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 7
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 8
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 9
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 10
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 11
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 12
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 13
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 14
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 15
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 16
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 17
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 18
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 19
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 20
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 21
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
88
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 1
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 2
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 3
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 4
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 5
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 6
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 7
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 8
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 9
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 10
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 11
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 12
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 13
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 14
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 15
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 16
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 17
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 18
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 19
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 20
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 21
  • Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702175
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
автоматическое сматывание шнура
Серия
Starwind SCV2520
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х30
Вес, кг.
5

Описание товара Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый

Мощный бытовой пылесос Starwind SCV2520 легко справится с сухим мусором, уборкой щелей и под кроватью, уходом за мебелью и коврами. Используется система «мультициклон», разделяющая попадающий в контейнер воздух от пыли, что важно для постоянной поддержки высокой мощности. Фильтр тонкой очистки не позволит мелким частичкам попасть в воздух или двигатель.

Отзывы о товаре Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
автоматическое сматывание шнура
Серия
Starwind SCV2520
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Развернуть
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный бытовой пылесос Starwind SCV2520 легко справится с сухим мусором, уборкой щелей и под кроватью, уходом за мебелью и коврами. Используется система «мультициклон», разделяющая попадающий в контейнер воздух от пыли, что важно для постоянной поддержки высокой мощности. Фильтр тонкой очистки не позволит мелким частичкам попасть в воздух или двигатель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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