Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702073
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х23х12
Вес, кг.
1
Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT
Беспроводные/проводные наушники Audio-Technica ATH-M20XBT подключаются по технологии Bluetooth и аудиокабелю через разъем jack 3.5 мм. Закрытая акустическая система с 40-мм динамиками формирует детализированное объемное звучание в частотном диапазоне 5-32000 Гц. Всенаправленный микрофон четко передает голос в процессе разговора.
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Беспроводные/проводные наушники Audio-Technica ATH-M20XBT подключаются по технологии Bluetooth и аудиокабелю через разъем jack 3.5 мм. Закрытая акустическая система с 40-мм динамиками формирует детализированное объемное звучание в частотном диапазоне 5-32000 Гц. Всенаправленный микрофон четко передает голос в процессе разговора.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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