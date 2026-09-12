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Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT

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Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 1
Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 2
Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 3
Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 4
Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 5
Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 6
Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 1
  • Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 2
  • Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 3
  • Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 4
  • Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 5
  • Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 6
  • Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702073
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Характеристики

Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
24х23х12
Вес, кг.
1

Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT

Беспроводные/проводные наушники Audio-Technica ATH-M20XBT подключаются по технологии Bluetooth и аудиокабелю через разъем jack 3.5 мм. Закрытая акустическая система с 40-мм динамиками формирует детализированное объемное звучание в частотном диапазоне 5-32000 Гц. Всенаправленный микрофон четко передает голос в процессе разговора.

Отзывы о товаре Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT




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Характеристики
Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Описание
Беспроводные/проводные наушники Audio-Technica ATH-M20XBT подключаются по технологии Bluetooth и аудиокабелю через разъем jack 3.5 мм. Закрытая акустическая система с 40-мм динамиками формирует детализированное объемное звучание в частотном диапазоне 5-32000 Гц. Всенаправленный микрофон четко передает голос в процессе разговора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Audio-Technica ATH-M20XBT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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