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Наушники Soundcore Space One Pro White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Soundcore Space One Pro White

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Наушники Soundcore Space One Pro White - фото 1
Наушники Soundcore Space One Pro White - фото 2
Наушники Soundcore Space One Pro White - фото 3
Наушники Soundcore Space One Pro White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Soundcore Space One Pro White - фото 1
  • Наушники Soundcore Space One Pro White - фото 2
  • Наушники Soundcore Space One Pro White - фото 3
  • Наушники Soundcore Space One Pro White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702056
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Характеристики

Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х18х10
Вес, г.
800

Описание товара Наушники Soundcore Space One Pro White

Откройте для себя мир звука с наушниками Soundcore Space One Pro, которые предлагают идеальное сочетание высококачественного звука и невероятного комфорта. Их инновационная конструкция FlexiCurve позволяет уменьшить размер наушников на 50% благодаря суперскладному дизайну, что делает их идеальными для путешествий и повседневного использования. Адаптивное активное шумоподавление (ANC) автоматически подстраивается под окружающие условия, позволяя вам наслаждаться музыкой без отвлекающих факторов.

Отзывы о товаре Наушники Soundcore Space One Pro White




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Характеристики
Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Описание
Откройте для себя мир звука с наушниками Soundcore Space One Pro, которые предлагают идеальное сочетание высококачественного звука и невероятного комфорта. Их инновационная конструкция FlexiCurve позволяет уменьшить размер наушников на 50% благодаря суперскладному дизайну, что делает их идеальными для путешествий и повседневного использования. Адаптивное активное шумоподавление (ANC) автоматически подстраивается под окружающие условия, позволяя вам наслаждаться музыкой без отвлекающих факторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Soundcore Space One Pro White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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