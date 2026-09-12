Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLK) Black
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Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702038
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
920
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLK) Black
Музыкальное сопровождение нашей жизни у нас на ладони. JBL Flip 7 — это непревзойденный звук JBL, который путешествует с нами, куда бы мы ни отправились. Потому что у музыки нет границ, и мы не должны их устанавливать. Будь то пляжная вечеринка, отдых на заднем дворе или уютная вечерняя посиделка, Flip 7 создан для того, чтобы сделать любое событие незабываемым, куда бы нас ни занесла жизнь. А теперь наш фирменный звук стал громче и насыщеннее, чем когда-либо, благодаря функции JBL AI Sound Boost.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Страна производитель
Китай
Музыкальное сопровождение нашей жизни у нас на ладони. JBL Flip 7 — это непревзойденный звук JBL, который путешествует с нами, куда бы мы ни отправились. Потому что у музыки нет границ, и мы не должны их устанавливать. Будь то пляжная вечеринка, отдых на заднем дворе или уютная вечерняя посиделка, Flip 7 создан для того, чтобы сделать любое событие незабываемым, куда бы нас ни занесла жизнь. А теперь наш фирменный звук стал громче и насыщеннее, чем когда-либо, благодаря функции JBL AI Sound Boost.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLK) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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