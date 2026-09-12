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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue

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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 7
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 8
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 9
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 7
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 8
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 9
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702036
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х10
Вес, г.
940

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue

JBL Flip 7 не просто воспроизводит музыку - он оживляет ее. Благодаря технологии AI Sound Boost от JBL, звук становится более насыщенным, громким и захватывающим, чем когда-либо прежде. Запускаете ли вы свой любимый плейлист на вечеринке или наслаждаетесь тихим вечером под звездами, Flip 7 обеспечит кристально чистые высокие частоты, глубокие басы и сбалансированный звук, который заполнит все пространство. Ваши друзья и близкие будут поражены тем, как такая компактная колонка может воспроизводить такой большой и великолепный звук.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Страна производитель
Китай
Описание
JBL Flip 7 не просто воспроизводит музыку - он оживляет ее. Благодаря технологии AI Sound Boost от JBL, звук становится более насыщенным, громким и захватывающим, чем когда-либо прежде. Запускаете ли вы свой любимый плейлист на вечеринке или наслаждаетесь тихим вечером под звездами, Flip 7 обеспечит кристально чистые высокие частоты, глубокие басы и сбалансированный звук, который заполнит все пространство. Ваши друзья и близкие будут поражены тем, как такая компактная колонка может воспроизводить такой большой и великолепный звук.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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