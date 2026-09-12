Очиститель воздуха VITEK VT-8558
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха VITEK VT-8558
Создать в комнате или офисе площадью 30 м2 идеальный микроклимат способен очиститель воздуха VITEK VT-8558. Производительность прибора — 180 м3/ч. Благодаря системе фильтрации с НЕРА-фильтром, устройство очищает воздух от дыма, частиц пыли и бактерий, обеспечивая идеальные условия для жизни или работы. Взаимодействовать с прибором очень удобно, так как он оснащен сенсорным управлением: на LED-дисплее можно установить таймер на 1-2-4-8 часов или выбрать специальный ночной режим. Устройство имеет уникальный цветовой индикатор, по которому вы всегда сможете оценить качество воздуха в помещении. Купите очиститель воздуха VITEK VT-8558, и он позволит действительно эффективно заботиться о здоровье всей семьи!
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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