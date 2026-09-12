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Очиститель воздуха VITEK VT-8558 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха VITEK VT-8558

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Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 1
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 2
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 3
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 4
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 5
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 6
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 7
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 8
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 9
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 10
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 11
Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 1
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 2
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 3
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 4
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 5
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 6
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 7
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 8
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 9
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 10
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 11
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700559
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Очиститель воздуха
Размеры в упаковке, см
38х35х26
Вес, кг.
2.25

Описание товара Очиститель воздуха VITEK VT-8558

Создать в комнате или офисе площадью 30 м2 идеальный микроклимат способен очиститель воздуха VITEK VT-8558. Производительность прибора — 180 м3/ч. Благодаря системе фильтрации с НЕРА-фильтром, устройство очищает воздух от дыма, частиц пыли и бактерий, обеспечивая идеальные условия для жизни или работы. Взаимодействовать с прибором очень удобно, так как он оснащен сенсорным управлением: на LED-дисплее можно установить таймер на 1-2-4-8 часов или выбрать специальный ночной режим. Устройство имеет уникальный цветовой индикатор, по которому вы всегда сможете оценить качество воздуха в помещении. Купите очиститель воздуха VITEK VT-8558, и он позволит действительно эффективно заботиться о здоровье всей семьи!

Отзывы о товаре Очиститель воздуха VITEK VT-8558




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Очиститель воздуха
Описание
Создать в комнате или офисе площадью 30 м2 идеальный микроклимат способен очиститель воздуха VITEK VT-8558. Производительность прибора — 180 м3/ч. Благодаря системе фильтрации с НЕРА-фильтром, устройство очищает воздух от дыма, частиц пыли и бактерий, обеспечивая идеальные условия для жизни или работы. Взаимодействовать с прибором очень удобно, так как он оснащен сенсорным управлением: на LED-дисплее можно установить таймер на 1-2-4-8 часов или выбрать специальный ночной режим. Устройство имеет уникальный цветовой индикатор, по которому вы всегда сможете оценить качество воздуха в помещении. Купите очиститель воздуха VITEK VT-8558, и он позволит действительно эффективно заботиться о здоровье всей семьи!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха VITEK VT-8558 - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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