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Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см

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Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 1
Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 2
Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 3
Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 4
Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 5
Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 6
Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
80
Количество скоростей
4
Производительность, куб.м
900
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 1
  • Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 2
  • Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 3
  • Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 4
  • Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 5
  • Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 6
  • Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700491
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
80
Количество скоростей
4
Производительность, куб.м
900
Уровень шума
66
Диаметр воздуховода
150 мм
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
598х500х450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х57х39
Вес, кг.
57

Описание товара Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см

Обратите внимание на цветовые сочетания модели Midea MH60C668GW, чтобы органично вписать ее в свою квартиру. Оттенок корпуса: белый. Благодаря лампочкам, которые расположены на нем, можно освещать плиту и столешницу рядом, чтобы готовить было еще проще и приятнее. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому загрязнения удаляются из комнаты и перенаправляются в воздуховод, при этом можно очистить воздух и использовать повторно за счет возвращения его в помещение. Количество скоростей в этой модели: 4 шт. При этом максимальная производительность составляет 900 куб.м./ч. Уровень шума при полной загруженности — 66 дБ. Для качественной очистки, дезодорирования воздуха и удаления пара, пыли, разного размера частиц (например, капли жира, гарь) используются специальные фильтры: алюминиевый жироулавливающий. Количество этих фильтров: 2 шт. Чтобы они работали в полную силу, включайте разнообразные опции, которые добавили производители. Благодаря обратному клапану выводимые загрязнения даже случайно не попадут обратно. Электронное управление понятно большинству пользователей, поэтому с такой техникой найдут общий язык люди разных возрастов. Для выбора и переключения скоростей используются следующие элементы: сенсорные.

Отзывы о товаре Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
80
Количество скоростей
4
Производительность, куб.м
900
Уровень шума
66
Диаметр воздуховода
150 мм
Управление
сенсорное
Развернуть
Габаритные размеры
598х500х450
Страна производитель
Китай
Описание
Обратите внимание на цветовые сочетания модели Midea MH60C668GW, чтобы органично вписать ее в свою квартиру. Оттенок корпуса: белый. Благодаря лампочкам, которые расположены на нем, можно освещать плиту и столешницу рядом, чтобы готовить было еще проще и приятнее. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому загрязнения удаляются из комнаты и перенаправляются в воздуховод, при этом можно очистить воздух и использовать повторно за счет возвращения его в помещение. Количество скоростей в этой модели: 4 шт. При этом максимальная производительность составляет 900 куб.м./ч. Уровень шума при полной загруженности — 66 дБ. Для качественной очистки, дезодорирования воздуха и удаления пара, пыли, разного размера частиц (например, капли жира, гарь) используются специальные фильтры: алюминиевый жироулавливающий. Количество этих фильтров: 2 шт. Чтобы они работали в полную силу, включайте разнообразные опции, которые добавили производители. Благодаря обратному клапану выводимые загрязнения даже случайно не попадут обратно. Электронное управление понятно большинству пользователей, поэтому с такой техникой найдут общий язык люди разных возрастов. Для выбора и переключения скоростей используются следующие элементы: сенсорные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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