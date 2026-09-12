Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см
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Характеристики
Описание товара Наклонная вытяжка MIDEA MH60C668GW, 60 см
Обратите внимание на цветовые сочетания модели Midea MH60C668GW, чтобы органично вписать ее в свою квартиру. Оттенок корпуса: белый. Благодаря лампочкам, которые расположены на нем, можно освещать плиту и столешницу рядом, чтобы готовить было еще проще и приятнее. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому загрязнения удаляются из комнаты и перенаправляются в воздуховод, при этом можно очистить воздух и использовать повторно за счет возвращения его в помещение. Количество скоростей в этой модели: 4 шт. При этом максимальная производительность составляет 900 куб.м./ч. Уровень шума при полной загруженности — 66 дБ. Для качественной очистки, дезодорирования воздуха и удаления пара, пыли, разного размера частиц (например, капли жира, гарь) используются специальные фильтры: алюминиевый жироулавливающий. Количество этих фильтров: 2 шт. Чтобы они работали в полную силу, включайте разнообразные опции, которые добавили производители. Благодаря обратному клапану выводимые загрязнения даже случайно не попадут обратно. Электронное управление понятно большинству пользователей, поэтому с такой техникой найдут общий язык люди разных возрастов. Для выбора и переключения скоростей используются следующие элементы: сенсорные.
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