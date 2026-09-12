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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691902
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RB
Купольная вытяжка Korting — стильное решение для кухни с акцентом на практичность и мощность. Металлический корпус в элегантном бежевом цвете украсит любой интерьер, а благодаря весу 7,35 кг конструкция остаётся прочной и стабильной. Вытяжка поддерживает два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм, что делает её универсальной для разных кухонных условий. Три скорости работы позволяют быстро справляться как с легкими запахами, так и с интенсивным приготовлением — производительность достигает впечатляющих 800 м? в час.
Режимы отвод и циркуляция дают гибкость в установке: вытяжка одинаково эффективна как с вентиляцией, так и в качестве рециркуляционной системы. Экономичное энергопотребление — всего 188 Вт, при этом встроенное освещение помогает видеть всё самое важное даже вечером. Механическое управление простое и надёжное, не отвлекает от готовки. Жировой фильтр надежно держит чистоту, избавляя кухню от излишнего жира и запахов.
Купольная вытяжка Korting — стильное решение для кухни с акцентом на практичность и мощность. Металлический корпус в элегантном бежевом цвете украсит любой интерьер, а благодаря весу 7,35 кг конструкция остаётся прочной и стабильной. Вытяжка поддерживает два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм, что делает её универсальной для разных кухонных условий. Три скорости работы позволяют быстро справляться как с легкими запахами, так и с интенсивным приготовлением — производительность достигает впечатляющих 800 м? в час.
Режимы отвод и циркуляция дают гибкость в установке: вытяжка одинаково эффективна как с вентиляцией, так и в качестве рециркуляционной системы. Экономичное энергопотребление — всего 188 Вт, при этом встроенное освещение помогает видеть всё самое важное даже вечером. Механическое управление простое и надёжное, не отвлекает от готовки. Жировой фильтр надежно держит чистоту, избавляя кухню от излишнего жира и запахов.
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