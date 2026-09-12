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Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RB

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Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RB - фото 1
Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RB - фото 1
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691902
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х51х31
Вес, кг.
9.5

Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RB

Купольная вытяжка Korting — стильное решение для кухни с акцентом на практичность и мощность. Металлический корпус в элегантном бежевом цвете украсит любой интерьер, а благодаря весу 7,35 кг конструкция остаётся прочной и стабильной. Вытяжка поддерживает два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм, что делает её универсальной для разных кухонных условий. Три скорости работы позволяют быстро справляться как с легкими запахами, так и с интенсивным приготовлением — производительность достигает впечатляющих 800 м? в час. Режимы отвод и циркуляция дают гибкость в установке: вытяжка одинаково эффективна как с вентиляцией, так и в качестве рециркуляционной системы. Экономичное энергопотребление — всего 188 Вт, при этом встроенное освещение помогает видеть всё самое важное даже вечером. Механическое управление простое и надёжное, не отвлекает от готовки. Жировой фильтр надежно держит чистоту, избавляя кухню от излишнего жира и запахов.

Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RB




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
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Страна производитель
Китай
Описание
Купольная вытяжка Korting — стильное решение для кухни с акцентом на практичность и мощность. Металлический корпус в элегантном бежевом цвете украсит любой интерьер, а благодаря весу 7,35 кг конструкция остаётся прочной и стабильной. Вытяжка поддерживает два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм, что делает её универсальной для разных кухонных условий. Три скорости работы позволяют быстро справляться как с легкими запахами, так и с интенсивным приготовлением — производительность достигает впечатляющих 800 м? в час. Режимы отвод и циркуляция дают гибкость в установке: вытяжка одинаково эффективна как с вентиляцией, так и в качестве рециркуляционной системы. Экономичное энергопотребление — всего 188 Вт, при этом встроенное освещение помогает видеть всё самое важное даже вечером. Механическое управление простое и надёжное, не отвлекает от готовки. Жировой фильтр надежно держит чистоту, избавляя кухню от излишнего жира и запахов.
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Доставка
Отзывы


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