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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW

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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW - фото 1
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW - фото 2
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691956
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
59
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Габаритные размеры
26.5x89.8x30.9-49.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х36х34
Вес, кг.
12.5

Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW

Кухонная вытяжка Korting с легкостью справится с запахами благодаря впечатляющей производительности — 800 м? в час хватит даже для просторной кухни. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим, будь то быстрое удаление пара или тихая работа. Вытяжка не только мощная, но и экономичная: потребляет всего 190 Вт. Уровень шума 59 дБ не потревожит домашний уют. Встраиваемая конструкция и белый цвет гармонично интегрируются в современный интерьер, а сочетание металла и стекла добавляет изысканности. Механическое управление — это простота и надежность в эксплуатации. Жировой фильтр эффективно задерживает частицы жира и защищает внутренности вытяжки. Возможны оба режима работы: как на отвод, так и на циркуляцию воздуха. Вытяжка оснащена удобным освещением, а воздуховоды диаметром 120 или 150 мм дадут свободу при установке. Весит модель всего 9,6 кг — это практично для монтажа и повседневного использования.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
59
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Габаритные размеры
26.5x89.8x30.9-49.6
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная вытяжка Korting с легкостью справится с запахами благодаря впечатляющей производительности — 800 м? в час хватит даже для просторной кухни. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим, будь то быстрое удаление пара или тихая работа. Вытяжка не только мощная, но и экономичная: потребляет всего 190 Вт. Уровень шума 59 дБ не потревожит домашний уют. Встраиваемая конструкция и белый цвет гармонично интегрируются в современный интерьер, а сочетание металла и стекла добавляет изысканности. Механическое управление — это простота и надежность в эксплуатации. Жировой фильтр эффективно задерживает частицы жира и защищает внутренности вытяжки. Возможны оба режима работы: как на отвод, так и на циркуляцию воздуха. Вытяжка оснащена удобным освещением, а воздуховоды диаметром 120 или 150 мм дадут свободу при установке. Весит модель всего 9,6 кг — это практично для монтажа и повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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